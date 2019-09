El dólar bajó sin la intervención del Banco Central

El dólar interbancario bajó 0,3% este martes en Uruguay y puso fin a una miniracha alcista que lo acercaba a $ 37, y a cerca de $ 38 en la punta vendedora de los cambios privados al público. Fue una jornada de estabilidad cambiaria en la vecina orilla al igual que en Brasil.

En una operativa que movió US$ 30,3 millones, el promedio mayorista quedó en $ 36,70. Así como ocurrió el lunes, el Banco Central (BCU) se mantuvo al margen y no intervino. En agosto, la autoridad monetaria había desembolsado casi US$ 400 millones de sus reservas con ventas al contado y en contratos a futuro para amortiguar la depreciación del peso uruguayo que orilló el 7%, arrastrada por la incertidumbre y volatilidad argentina.

En la pizarra el público del BROU, el dólar cayó 12 centésimos respecto al lunes y quedó a $ 35,93 para la compra y $ 37,43 para la venta. En los cambios privados, por su lado, la moneda estadounidense también bajó y se ofrecía para la venta en un rango de $ 37,60 a $ 37,70.

Argentina logra estabilizarlo

En el mercado cambiario argentino, el dólar amagó con subir pero el Banco Central (BCRA) neutralizó la tendencia con ventas al contado, algo que no hacía desde que Argentina firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A ello se sumaron ventas de los denominados "bancos amigos" -como el BNA y el Banco Provincia- y operadores coincidieron en que también hubo intervención de exportadores "vendiendo a la par y mismo valor que el BCRA".

El dólar minorista borró la suba inicial de 1 peso y terminó sin cambios a 57 pesos argentinos en las pantallas del Banco Nación (BNA). El dólar mayorista terminó a 55,98, dos centavos abajo respecto al lunes. El promedio entre bancos que realiza el Banco Central fijó el precio del billete en los 58,49, apenas 8 centavos más.

La novedad de la rueda fue que el Central vendió en contado y no a través del sistema de subastas que se vio obligado a adoptar desde el acuerdo con el FMI. Las últimas ventas contado datan de la era Caputo.

En el mercado de futuros, el dólar a enero bajó 5 pesos en las posiciones largas prácticamente no hay tomadores y para el mercado esto se debe a que "se está pensando que el dólar es controlable de acá a que se levanten los controles".

Por su parte, en Brasil el real dejaba atrás el máximo de 4,18 unidades que se llegó a negociar al arranque de la semana. El dólar bajaba 0,3% y se intercambiaba a 4,16 reales por billete verde. Pese a la incertidumbre que gira sobre sobre la crisis argentina y el desenlace de la guerra comercial entre China y EEUU, el mercado proyecta un dólar a fin de año a 3,91 para fin de año en Brasil. La economía brasileña evitó una recesión en el segundo trimestre.

Con El Cronista y Valor/RIPE