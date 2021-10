El dolor de la transición energética                                                                           

Las energías fósiles son un producto necesariamente obsoleto. El planeta no soporta que se queme en 300 años lo que se acumuló de carbono en 400 millones de años. Hay que dejar la mayor proporción posible de energía fósil bajo tierra. Pero no estamos tecnológicamente preparados. Y no estamos dispuestos a renunciar a los ingresos económicos ni al confort. Cada día 100 millones de barriles de petróleo se hacen humo.