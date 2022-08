José Ignacio: el error de Ambiente que aplazó la audiencia pública por proyecto millonario de un empresario argentino

La audiencia pública en la que se iba a discutir sobre la construcción de una casa de 1.647 metros cuadrados y US$ 5,6 millones del empresario argentino Eduardo Costantini en el balneario José Ignacio se aplazó del 3 al 12 de agosto, según decidió el Ministerio de Ambiente este martes. La instancia se realizará ese día en el Club Social Recreativo Garzón del balneario Garzón a las 17:30 horas.

Según la resolución 630/2022 de esa cartera, a la que accedió El Observador, este aplazamiento se debió a que el 1° de agosto el representante de Costantini en Uruguay, el ingeniero agrimensor Daniel Sztern –director de la consultora Enviro, que realizó el estudio ambiental de la construcción– pidió aplazar la audiencia para "integrar a la misma información adicional con la que cuenta".

Sin embargo, el director nacional de Ambiente, Eduardo Andrés López, dijo a El Observador que el cambio se debió en primera instancia a un error cuando se designó la fecha, que "se había decretado el 10 de agosto, pero cuando se envió la fecha a la dirección general se puso el 3".

"Complicó porque no daban los tiempos para preparar. La empresa tenía que traer gente del exterior, para hacer los estudios. Pidió para correr unos días", explicó el director.

Esto además produjo una situación que sorprendió a Enviro, cuando Ambiente les envió por correo una serie de ocho documentos, según López "títulos" de estudios realizados sobre el proyecto por consultoras, el 1° de agosto. "Eran consideraciones que nosotros hacemos para decirle a los que van a tener que están presentes cosas que se pueden preguntar, cosas dentro del proyecto que podían ser motivos de consulta", explicó el director.

López admitió que la consultora "no tenía la información en tiempo", lo que también llevó al pedido de aplazamiento por parte del representante de Costantini. "Como se corrió siete días se le avisó tarde", reconoció el jerarca, quien agregó que este martes ambas partes se reunieron y arreglaron la situación.

"No es fácil preparar una audiencia pública", remarcó el responsable de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), a su entender debido a la preparación de "documentación" y la necesidad de que la mayor cantidad de gente esté "disponible" para asistir.

Idas y vueltas

La Asociación Civil Liga Punta José Ignacio pidió la audiencia a principios de 2022 como parte de la autorización ambiental previa a la obra de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea). Está enmarcado en la categoría ambiental B, que "puede tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados", según el Expediente 2021/14000/004380 del Ministerio de Ambiente.

Los vecinos entienden que el padrón en el que se construirá la casa es "muy importante desde el punto de vista social y cultural, sin perjuicio del valor ambiental que este tiene", y es considerado un "espacio libre" por el que "acontecen las caminatas de pobladores y visitantes", según se lee en el documento de la demanda de los vecinos.

El pedido de audiencia de los vecinos de José Ignacio fue rechazado en primera instancia por la Dinacea, que no entendió pertinente la justificación del abogado de la Liga, Mauricio Fioroni, quien se amparó en el artículo 16 del decreto 349/005, que permite convocar a una audiencia pública aunque el proyecto no represente un daño ambiental mayor en los estudios (lo que entraría en la categoría C, cuando el proyecto fue enmarcado en categoría B) "si hay repercusiones de orden cultural, social o ambiental".

Sin embargo, en julio el ministro de Ambiente, Adrián Peña, revirtió la decisión e instauró la audiencia. "En los procesos de toma de decisiones ambientales debe tenderse a brindar el máximo acceso a la información ambiental y al intercambio de consultas y opiniones entre los interesados y el público en general", indica la última resolución de la cartera, firmada por Peña.

La casa

Recorte de informe ambiental presentado para obra de casa de Costantini

Imagen del proyecto de la casa del empresario Eduardo Costantini en el balneario José Ignacio

El empresario Costantini planea una casa de dos pisos casi a nivel del suelo, con una casa de huéspedes al costado, que cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Ambiente desde febrero y de la Intendencia de Maldonado (IDM) desde marzo.

"Es de los mejores proyectos que se podía realizar para esa zona", dijo a El Observador la directora de Urbanismo de la Intendencia, Soledad Laguarda. Para la directora el proyecto es "interesante por cómo se implanta", debido a que "se acomoda a la hondonada" de rocas, además de que parece "metido" dentro de la vegetación, ya que parte del suelo que levantará será colocado en el techo.

"Será necesario realizar excavaciones y rellenos, que exigen movimientos de suelo y deberá tomarse como principio general que el material de suelo excavado sea reutilizado para rellenos o nivelaciones", indica el Informe Ambiental de la obra, realizado por Enviro al que accedió El Observador.

Según marca el estudio, que también descarta un posible daño al afluente de agua en la zona y detalla que casi no hay fauna que pueda ser desplazada, se deberán excavar 990 metros cúbicos de suelo vegetal, 1.520 metros cúbicos de arena y 190 metros cúbicos de roca.

"Estos movimientos de tierra pueden implicar asimismo cierto grado de alteración del suelo asociado a esta pérdida de la cobertura vegetal, lo cual aumenta los riesgos de erosión", reconoce el estudio, pero afirma que "el acondicionamiento de la cubierta vegetal" en el techo del edificio "contribuirá a minimizar la acción erosiva del agua".