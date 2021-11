El error en la estrategia política de Peñarol que llevó a otra derrota en la AUF

El último miércoles, cuando 12 horas antes del inicio de la penúltima fecha del Torneo Clausura los 16 clubes de Primera se reunieron en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para decidir si se jugaba o no al otro día la etapa (que incluía Progreso-Peñarol), Peñarol cometió un error que le costó la tercera derrota política desde agosto.

El martes, formalmente, Peñarol y Cerro Largo pidieron la suspensión de la fecha.

El miércoles se reunió el Consejo de Fútbol Profesional y en una votación que terminó 7-7, la abstención de River y un ausente (Villa Española), los aurinegros volvieron a perder en la AUF. Ya habían caído en agosto y setiembre en temas de fondo de la política de la Asociación.

El aspecto que no contempló Peñarol fue que si hubiera planteado la misma estrategia que una semana antes, habría tenido posibilidades de conseguir su objetivo de jugar el partido luego del fallo. En lugar de suspender la fecha debería haber pedido postergar los partidos afectados con el fallo Cerro Largo-Nacional, pendiente desde la primera fecha, que se iba a promulgar el viernes.

Los clubes no le votaron la suspensión de la fecha a Peñarol, que tuvo que jugar el jueves (empató) y de no mediar el gol de Sebastián Fernández en Belvedere (con el que Liverpool le empató a Nacional en la hora, el viernes) el tricolor lo hubiera pasado en las tablas por el fallo que le otorgaba dos puntos.

Finalmente, el empate de Liverpool, mantuvo a Peñarol Primera.

¿Qué ocurrió una semana antes?

Una semana antes, con una gran estrategia política que terminó con la salida del presidente de la Mesa Ejecutivo Ernesto Vergara, y el representante de Nacional, Aldo Gioia, Peñarol consiguió lo que parecía difícil.

Por gestión del vicepresidente Gastón Tealdi, Peñarol consiguió cambiar, con el aval de todo el ejecutivo (incluido Eduardo Ache, el representante de Nacional), el partido de los aurinegros del viernes 19 para el lunes 22. Este encuentro correspondía a la antepenúltima fecha (decimotercera).

El argumento que planteaba Peñarol en ese momento era que sus futbolistas afectados a la selección (Kewin Dawson, Giovanni González, Facundo Torres y Agustín Álvarez Martínez) llegaban en la madrugada del miércoles de La Paz, donde jugarían con la selección por las Eliminatorias.

Peñarol no podía pedir la suspensión de la fecha porque reglamentariamente no existe artículo que contemple que por cesión de jugadores se suspende el torneo local. Por tanto, bajo las gestiones de Tealdi, Peñarol consiguió que la Conmebol le cediera el Campeón del Siglo (estaba reservado para Flamengo y por esa razón la Mesa Ejecutiva no pudo fijar en primera instancia el estadio de Peñarol para el lunes y estableció que se disputaría el viernes) y finalmente el partido se postergó tres días. Los futbolistas tuvieron cinco días para recuperarse.

Cambiar la fecha para el lunes 22 generó otro problema a los aurinegros, que entre el partido de la fecha 13 y 14 tendrían solo tres días de descanso.

Luego de empatar 2-2 con Cerro Largo en el Campeón del Siglo, el presidente Ruglio se movió para suspender la fecha 14 porque estaba pendiente un fallo de la Comisión de Apelaciones que saldría entre el viernes 26 y lunes 29.

Ya era tarde y, además, lejos de enfocar el tema en el mejor punto, Ruglio y la delegación de Peñarol apuntaron a pedir la suspensión de la fecha.

Argumentaban que no debían jugar la penúltima fecha sin conocer el fallo. De fondo, Peñarol quería ganar descanso para su plantel. Y eso implicaba correr el torneo una semana más.

Finalmente se jugó, Peñarol empató. De haber puesto el foco en la postergación de los involucrados en el fallo, los aurinegros hubieran corrido con otra suerte.