Peñarol pedirá la suspensión del Clausura hasta que salga el fallo de Cerro Largo-Nacional

El delegado de Peñarol ante la AUF, Juan Antonio Rodríguez, expresó este martes que Peñarol va a pedir a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y al Tribunal de Apelaciones que aceleren los tiempos del fallo del partido Cerro Largo-Nacional de la primera fecha del Clausura o de lo contrario que se suspenda el torneo y que no se juegue la penúltima fecha, que comienza a disputarse este jueves con dos partidos: Deportivo Maldonado-Cerrito (09:45 hs) y Progreso-Peñarol (16:30 hs).

"Peñarol como institución es un tercero afectado por el resultado de ese proceso de reclamo de los puntos de Nacional contra Cerro Largo y entendemos que de alguna manera, si ya ha sido un torneo castigado por eventos que están harto discutidos, como imagen del fútbol uruguayo no podemos terminar un torneo sin tener la certeza de un fallo judicial que va a incidir directamente en este resultado" expresó Rodríguez en el programa 100% Deportes de Sport 890.

@Nacional

Cerro Largo y Nacional se enfrentaron en el Goyenola

Agregó que el club va a consultar a Cerro Largo y otros clubes afectados para tomar una determinación en conjunto: "Como una señal de esperanza y profesionalidad del fútbol, no podemos avanzar sin tener la certeza de un fallo" porque "en este caso lo jurídico incide en lo deportivo", indicó.

Por último, el delegado aurinegro señaló: "La idea es que aceleren los tiempos, porque si hubo un tiempo procesal de una recusación, todos los que están involucrados, los jueces, deben tener un sesgo y no debe ser complejo llegar a una decisión".

A todo esto, el delegado de Nacional Alejandro Balbi, respondió que es una maniobra de Peñarol para no jugar este jueves: "Es una clara maniobra para no jugar, juegan dentro de 48 horas y no quieren jugar".