Alejandro Balbi: "No se puede comparar la posición de Nacional en 2019 con la de Peñarol ahora"

El vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, dijo que no se puede comparar la forma con la que Peñarol -y especialmente su presidente Ignacio Ruglio- reclama contra los árbitros en el actual campeonato, con la que tuvo el club tricolor en 2019. "Lo que nos está pasando ahora es que los mensajes que estamos dando son muy peligrosos; entiendo que a veces tienen que analizar todo el contexto y en 2019 hicimos una queja contra el arbitraje, pero no se me puede comparar la posición que tuvo Nacional esa vez con la que tiene Peñarol ahora", expresó en el programa Punto Penal de canal 10.

Agregó que la diferencia está "en la forma y en el mensaje. Es importante detenerse en las formas, porque si estoy todo el día con estado de Whatsapp, con mensajes... ¿Qué pasó el viernes en la AUF?", preguntó sobre la movida de hinchas aurinegros que concurrieron a protestar a la sede de la Asociación.

Leonardo Carreño

Balbi en la AUF

Balbi señaló: "El propio presidente de Peñarol dice que está nervioso, son malos consejeros los nervios, la presión de los hinchas, no soy quien para darle consejos a nadie, ahora creo que hay un grado de histerismo muy alto que después nos lleva a mandar mensajes que son peligrosos. No quiero estar en los zapatos de Nacho Alonso -amenazado de muerte por hinchas aurinegros-. No recuerdo en 2019 que haya tenido estas amenazas, ahí tenés las consecuencias distintas".

También recordó que "cuando Nacional salió campeón en 2019, esa noche se mató un hincha de Nacional en la puerta de la sede y después la justicia comprobó que ese asesinato fue organizado desde adentro de la cárcel. Hay antecedentes, tengamos cuidado con los mensajes que damos".

En diciembre de 2020, tras un clásico por el Intermedio, Balbi declaró "me robaron", aludiendo al arbitraje de Pablo Giménez. Al respecto, este domingo manifestó: "Un día me fui de una cancha y dije 'nos robaron', caliente, saliendo del camino Mangangá y me equivoqué. Me denunció Peñarol, admití mi responsabilidad y me sancionó el tribunal de ética".

Diego Battiste

Balbi en la tribuna

También dijo que se alegraba de que Ruglio haya reconocido "25 años después del quinquenio que hubo una injerencia afuera de la cancha, una ayuda externa para que Peñarol ganara. A confesión de parte, relevo de pruebas. Una vez lo dije y casi me matan", expresó.

Balbi fue consultado, además, por la realidad futbolística de Nacional, que pudo haber quedado primero en la Tabla Anual pero empató con Liverpool y ahora depende de otros resultados para salir campeón. "Teníamos las posibilidades de quedar primero, insólitamente en un año en que la prensa en general, nosotros los dirigentes, coincide que no ha tenido un buen año futbolístico, pero con todas esas dificultades que jugamos mal, que perdimos partidos insólitos sobre la hora, si el otro día aguantábamos cinco minutos más, Nacional hoy estaba primero, increíblemente".

D. Batistte

Alejandro Balbi

Añadió que el juego del equipo no lo representa: "Lo que me representa es ganar, no ganamos no me gusta. Lo que quedan son los resultados" y señaló que "me gustaría jugar como el Barcelona de Guardiola, pero también sé los jugadores que tengo; si quiero ir a 200 hasta Punta del Este, que no está permitido porque hay límite de velocidad, y tengo un Fiat Uno, no voy a poder ir a 200", haciendo alusión al poderío del plantel.

Aunque también indicó que la actual directiva hizo bien los deberes en el período de pases. "El dirigente tiene que poner todo de si para gestionar un club, que es una industria, y ponerle al director técnico y a la institución los mejores jugadores. En eso la dirigencia creo que obró bien, porque si trajimos a Polenta, a Zunino, a Risso que fue de los mejores del campeonato pasado, al Toro Rodríguez y conservamos a la mayoría de la cantera... después son los jugadores que juegan en la cancha".