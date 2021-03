El FA no votará la venia para que Micak asuma en ASSE

El Frente Amplio no votará la venia para designar al militar retirado Julio Micak en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) tras la salida de Enrique Montagno. La coalición de izquierda lo resolvió luego del mediodía de este martes, cuando Micak estuvo como invitado en la Comisión de Asuntos Administrativos.

Por mayoría (cuatro en cinco) se aprobó su designación en la comisión, pese a que el voto del Frente Amplio fue en contra. “No podemos darle la confianza a un nuevo vocal”, dijo en rueda de prensa el senador frenteamplista Charles Carrera. “En ASSE existe una situación muy compleja, es un hecho notorio, en cuanto a las comisiones de apoyo. Desde el Frente Amplio decimos que mientras no exista una aclaración de esta situación, nosotros no podemos acompañar esta venia (...) Es eso lo que estamos pidiendo”.

En tanto, el senador nacionalista Jorge Gandini, consultado por El Observador, señaló: “Son dos cosas diferentes. La confianza es una cuestión a la persona. Y esta persona no tiene nada que ver con la anterior (Montagno), por algo la anterior no es más integrante del directorio. No me parece que esa sea una razón. Pero es legítimo que diga eso”.

Dentro de la comisión, Micak se presentó y respondió preguntas, algunas del senador frenteamplista, acerca de su opinión respecto a los concursos.

El presidente de la comisión, Tabaré Viera (Partido Colorado), dijo a El Observador que respondió estar de acuerdo a que “en el futuro los cargos de dirección en ASSE sean por concurso”.

Micak hizo un "breve" repaso por su experiencia en el área de sanidad militar -donde estuvo tres años y además, dos de sus cinco misiones al exterior estuvieron vinculadas- y “expresó su voluntad de trabajar en equipo”, añadió Viera. De todas formas, fueron “generalidades por estar recién por ingresar” y aún no tuvo oportunidad de reunirse con el presidente del organismo, Leonardo Cipriani.

Por su parte, Carrera consultó al militar retirado sobre si conoce la situación (de ASSE) pero, “lamentablemente no se reunió con el doctor Cipriani”, lamentó el legislador. “Nos manifestó que es una persona que viene a sumarse a un equipo de trabajo que ya viene funcionando”.

Cabildo Abierto propuso a Micak para que asuma en lugar de Montagno, luego de las declaraciones del ahora exvocal de ASSE en representación del partido.

“Tiene vasta experiencia en temas de sanidad y administración de personal. Creemos que va a dar un muy buen aporte (…) A la brevedad se va a llevar su pedido de venia y así continuar con el trabajo que venía haciendo Montagno”, dijo el senador y líder del partido, Guido Manini Ríos, en diálogo con radio Monte Carlo la semana pasada.

Quien estuvo en la comisión este martes, que tuvo una duración aproximada de 30 minutos, fue el senador cabildante Raúl Lozano. Allí no se mencionó lo ocurrido con el exvocal, más allá de algunas menciones en el transcurso de la charla.

La venia será votada en sesión de la cámara alta de este martes, desde las 19:30 horas. En la sesión también se discutirá la prórroga del régimen de licencias médicas, tema que genera diferencias entre el gobierno y la oposición desde el tratamiento del Presupuesto Nacional (2020- 2025) en el Parlamento.

Montagno renunció el pasado 11 de marzo, luego de que Búsqueda publicara una serie de declaraciones grabadas en una conversación privada con el exmilitante cabildante, Adrián Puppo. En esa instancia aseguraba que había montado una “estructura gigantesca” en el organismo y que había conseguido “135 cargos”.