Licencias médicas vuelven a generar choques entre la bancada oficialista y el gobierno

Tres legisladores oficialistas presentaron un proyecto de ley para prorrogar los plazos establecidos en el Presupuesto para la entrada en vigencia del nuevo sistema de licencias médicas de los funcionarios públicos, uno de los temas del Presupuesto más debatidos en el oficialismo y que ahora vuelve a provocar cruces entre la bancada y el gobierno.

Los senadores Jorge Gandini (blanco), Tabaré Viera (colorado) y Raúl Lozano (Cabildo Abierto) entienden necesario postergar por 60 días el inicio del nuevo régimen previsto para el 1° de abril para que la comisión –también creada por la ley de Presupuesto pero aún sin haber sido convocada- tenga más tiempo para trabajar en una propuesta alternativa.

Esa comisión, que el Poder Ejecutivo tenía que convocar en los 30 días siguientes a la reglamentación de ese pasaje del Presupuesto, todavía no tuvo ningún encuentro. “No es serio. Nos parece que no se ha cumplido con una condición fundamental que permitió llegar al acuerdo”, aseguró Viera a El Observador.

Uno de los principales impulsores de las modificaciones al sistema de licencias médicas es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. El nuevo sistema permite generar ahorros para el Estado porque tiene que pagar menos días de licencias médicas.

Diego Battiste

El senador colorado Tabaré Viera durante una discusión en el plenario

Sin embargo, los legisladores advierten que el nuevo régimen hace pagar a “justos por pecadores” y es necesario aprobar otra modalidad.

Como en el Presupuesto no lograron ponerse de acuerdo, la bancada oficialista votó una solución intermedia: el régimen propuesto por el Ejecutivo y una comisión para que elabore uno nuevo en paralelo.

“Para nosotros es fundamental que la comisión genera una propuesta alternativa”, aseguró Viera.

"Teniendo en cuenta que, faltando menos de treinta días para la entrada en vigencia del artículo 30 (el nuevo régimen), esa Comisión todavía no se ha constituido, entendemos necesario extender el plazo establecido en el mismo", dice el texto del proyecto presentado este jueves al que accedió El Observador.

Los legisladores reconocen que existen abusos en las certificaciones médicas por parte de algunos funcionarios públicos pero entienden que lo que se debe mejorar son los controles y no perjudicar a los buenos funcionarios. Tanto Viera como Gandini fueron los legisladores que encabezaron las negociaciones con COFE y entienden que, al no convocar a la comisión en tiempo, hay una parte del acuerdo que no se estaría cumpliendo.

¿Qué dice el Presupuesto?

Los funcionarios públicos que se enferman tienen la posibilidad de acceder a licencia por enfermedad y no se les descuenta nada del salario.

Sin embargo, el Presupuesto votado en 2020 establece que a partir del 1° de abril el sistema se equipara con el de los privados. Esto quiere decir que los primeros tres días de estar certificado el trabajador no recibe su salario y a partir del cuarto día cobra el 75%.

Sin embargo, a partir del nuevo régimen los funcionarios públicos podrán acumular días de licencia por enfermedad con el 100% del salario.

“Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, los funcionarios en uso de licencia por enfermedad o accidente tendrán derecho a percibir por cinco días el primer año, acumulables tres días por año, hasta un máximo de quince días, un subsidio del 100% de su salario”, dice el texto del Presupuesto.

Esto implica que si una persona es certificada por ocho días en este 2021, los primeros cinco los cubre con la licencia pero los siguientes tres no recibirá salario. Como fue votado solo con los votos del oficialismo, este régimen no aplica para entes autónomos y servicios descentralizados ya que para eso se precisan mayorías especiales.

Al mismo tiempo, el artículo 31 de la ley crea una “Comisión para la evaluación de un Sistema de Subsidio por Enfermedad y Accidentes Profesionales” para diseñar un nuevo sistema “aplicable a todos los trabajadores (públicos) no cubiertos por otros regímenes”. La comisión estará integrada por distintas oficinas públicas, el sindicato de estatales y un representante de las organizaciones de profesión médica. El texto agregó al final que la comisión funcionará “según disponga la reglamentación del Poder Ejecutivo”.

Diego Battiste

El secretario general de COFE José Lorenzo López durante una marcha del sindicato

La idea es que la propuesta elaborada por la comisión, que deberá ser tratada en el Parlamento, se aplique para todos los funcionarios públicos.

La ley estableció que el nuevo régimen comienza a regir 90 días después de que entre en vigencia el Presupuesto (el 1° de diciembre) y que el gobierno tenía 30 días desde la reglamentación para convocar a la comisión que se tenía que expedir en un plazo de dos meses.

“La idea era que más o menos coincidieran los plazos. Cuando empezara a regir el nuevo sistema en abril que la comisión ya tenga una nueva propuesta”, dijo a El Observador el senador blanco Jorge Gandini que en las últimas semanas realizó consultas en Torre Ejecutiva por este tema.

La reglamentación será firmada la próxima semana, según informó a El Observador el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés. De todos modos, los legisladores oficialistas entienden que los plazos ya no son suficientes y avanzarán con el proyecto para postergar la implementación por 60 días.

El gobierno ya le pidió a Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) que designe los dos representantes que le corresponden y el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos, aseguró que este viernes hubo una reunión interna por este tema.

"Si no se prórroga será una burla lo que aprobaron en el Presupuesto", dijo a El Observador el presidente de COFE, Martín Pereira. COFE pedirá a todos los partidos, incluido el Frente Amplio, que respalden el proyecto para prorrogar el plazo.