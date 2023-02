El Flaco Fernández le hizo un gol a Nacional y tuvo que salir a pedir disculpas

Plaza Colonia logró un resonante triunfo este sábado 18 de febrero frente a Nacional en el estadio Suppici por la tercera fecha del Apertura. El patablanca ganó 2-1 y consiguió su primer triunfo en el torneo.

El primer gol lo marcó Álvaro "Flaco" Fernández, de cabeza, tras una tibia defensa del golero Sergio Rochet. Lo festejó como correspondía y después tuvo que pedir disculpas.

Fernández fue jugador de Nacional en dos oportunidades, en 2009 y en 2013. En el primer ciclo fue campeón uruguayo con los tricolores.

Unos minutos después del partido de este sábado, el jugador escribió en Twitter: "Bueno la verdad que me parece increíble tener que salir a aclarar esto, el respeto va por otro lado. Siempre seré un agradecido a Nacional, lo hago en cada nota, en cada vez que me toca ir al Parque Central nunca me van a ver haciendo algo fuera de lugar".

En otro tuit, agregó: "Grité el gol con la gente de Plaza, si algún hincha de Nacional no le gustó o sintió que no lo tendré que haber gritado les pido disculpas, sepan entender que también en la tribuna de Plaza estaba mi familia que es la que me fuma cuando me va mal, Saludos para todos".