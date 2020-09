El gaming crece en Uruguay y va camino a la profesionalización

Franco Fernández (15) y Sebastián Collares (18) empezaron a jugar desde muy chicos a videojuegos en el PlayStation y en la computadora. Hoy los dos adolescentes forman parte de Axecrew, una iniciativa de la marca Axe que busca impulsar la profesionalización del gaming en Uruguay y que genera un impacto directo en los jóvenes.

Los dos integrantes de la Axecrew, con otros cuatro adolescentes –Romina Barboza (17), Guido Fernández (16), Fernando Bello (21) y Joaquín Oliba (17)–, tienen la oportunidad de, junto a Axe, crecer en el mundo del gaming y del streaming en el país. Además, esta oportunidad les permite encontrar un camino que les ayude a expresarse a través de los videojuegos.

Para Sebastián es "muy difícil" ser profesional del gaming si no "se toma en serio" el asunto, aunque le gustaría poder serlo. Franco, en cambio, contó que nunca pensó en ser profesional porque siempre jugó por diversión. "Me gustaría, pero creo que te tiene que gustar mucho un juego. Yo me aburro mucho y cambio todo el tiempo, entonces prefiero jugarlo por diversión", expresó.

La oportunidad que les da Axe les permite explotar sus habilidades a la hora de sentarse frente a una computadora o a una consola de video y de esa forma ganar seguidores, experiencia, amistades y méritos entre los adolescentes y aficionados del gaming. "Nos ayudan muchísimo a crecer y también a conocernos entre nosotros, porque aunque yo conocía a los pibes de Axe, nunca había jugado con ellos", contó Franco. Por su parte, Sebastián dijo que en el momento en que lo convocaron fue "una locura" y que "es una oportunidad gigante que una marca así quiera apoyar a gente que hace lo que les gusta, que hace lo que les hace feliz e intenta cumplir sus sueños".

Estos jóvenes no pueden dedicar todo su tiempo a los videojuegos, sino que deben compartirlo con el estudio y las tareas en la casa. Para Franco, por ejemplo, es fundamental poner al estudio por sobre el juego. Tan es así que estuvo dos semanas casi sin jugar porque tenía parciales. "El estudio es prioridad, porque prefiero estudiar ahora y no en diciembre por llevarme materias", explicó. Sebastián, que se encuentra cursando el último año de liceo, dijo que muchas veces se le complica porque, al tener otras tareas, "son muchas cosas juntas". Igual cree que por el momento lo lleva bien.

A Sebastián, quien se define como el fan número uno del mate, lo que lo diferencia del resto de los integrantes de la crew es el hecho de ser el único del interior del país; es de Paysandú. Además, contó que se caracteriza por pensar "todo el tiempo qué cambiar o mejorar en los streams" para poder renovarse y no sentirse "estancado". "Haciendo streams siento que me despeja mucho y que me hace feliz de una forma muy diferente a cualquier otra cosa", reconoció.

Franco dijo que lo que lo caracteriza es su "hiperactividad y humor". "En lo que más se basa mi stream es en el humor, más que en jugar. Generalmente en las transmisiones hablo con la gente y cuento cosas que me pasaron. Me pone muy contento porque lo hago más que nada para divertirme. Me hace conocer mucha gente y también la gente se conoce entre ella. He conocido muchos amigos gracias al stream", agregó.

Para ambos, la gente se está animando a conocer el gaming y los streams, y la movida de Axe a través de las publicidades e iniciativas contribuye a la visibilización y al camino de la profesionalización a nivel local. "Estaría bueno que se ponga un ojo en todo lo que se hace por detrás de todo lo que se ve", explicó Sebastián. Esto también logra que los adolescentes se muestren y expresen de manera auténtica, tengan confianza en ellos, elijan quién quieren ser y exhiban sus habilidades en un rubro que todavía continúa siendo de nicho. "Con Axe me siento muy bien y tengo confianza, entonces estoy mucho más cómodo", concluyó Franco.

La Axecrew cuenta con otros cuatro integrantes presentados en el Instagram oficial de Axe Uruguay: