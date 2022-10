El gobierno ucraniano solicitó a Israel la provisión de sistemas avanzados de defensa aérea

En una solicitud oficial enviada a Israel esta semana, El gobierno ucraniano solicitó a Israel los mejores sistemas de defensa aérea, algunos de los cuales aún no están operativos, en una carta cuyo facsímil fue exhibido por el sitio web Axios.

Según la carta citada por Axis, el gobierno ucraniano afirmaba que “Ucrania está muy interesada en obtener de Israel sistemas de defensa en los términos más breves posibles, en particular, Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor y apoyo israelí en la formación de operadores ucranianos”.

El Iron Beam basado en el uso de láser, está diseñado para usarse contra ataques con misiles y morteros de corto alcance, así como contra drones y aún no está operativo. El sistema de defensa antimisiles Patriot está fabricado por los EEUU Y no está incluido en la lista de los suministros multimillonarios de Washington a Ucrania.

Los sistemas David's Sling y Arrow Interceptor son interceptores de última generación para la defensa de medio y largo alcance.

Al justificar las solicitudes, los ucranianos dijeron que "según la información disponible, existe una alta probabilidad de entregas rápidas a la Federación Rusa de misiles balísticos Fateh-110 y Zolfaghar desde Irán".

La carta alertaba sobre el hecho de que la experiencia obtenida por Irán en el uso del armamento por parte de Rusia “conduciría a una mayor mejora de los sistemas iraníes” y podría contribuir significativamente a fortalecer el potencial de Irán para producir armas ofensivas y por lo tanto, aumentar las amenazas a la seguridad de Israel y la región de Medio Oriente.

En la carta se decía que “la parte ucraniana espera una reacción positiva de Israel a esta propuesta”.

Después de funcionarios israelíes confirmaran a Axios que la carta existía y había sido recibida, se esperaba que el primer ministro Yair Lapid hablara con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, a más tardar este jueves.

El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, también estaba agendado para hablar por teléfono con su homólogo ucraniano, sin embargo, su oficina dijo más tarde que la llamada se había pospuesto a pedido de los ucranianos.

El miércoles, Gantz declaró que, si bien Israel continuará apoyando a Ucrania durante la invasión, “no entregará sistemas de armas a Ucrania, debido a una variedad de consideraciones operativas”.

Sin embargo, dijo que Jerusalén podría proporcionar un sistema de alerta temprana a la nación asediada para advertir sobre ataques inminentes, como el que se usa en Israel.

“Hemos enviado una solicitud a los ucranianos para compartir información sobre sus necesidades de alertas de defensa aérea. Una vez que obtengamos esta información, podremos ayudar en el desarrollo de un sistema civil de alerta temprana que salve vidas”, dijo Gantz a un grupo de embajadores de la Unión Europea un día después de que Ucrania dijera que presentaría una solicitud formal para la provisión de sistema israelíes de defensa aérea.

El lunes, Dmitri Medvedev, subdirector del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió a Israel en una publicación en las redes sociales que cualquier suministro "imprudente" de equipo militar a Ucrania "destruiría todas las relaciones interestatales entre nuestros países".

A principios de esta semana, el Washington Post, citando a funcionarios de seguridad estadounidenses y aliados, informó que Irán planeaba proporcionar a Rusia drones adicionales y también misiles tierra-aire, según había informado Reuters este martes, aludiendo a los misiles Fateh 10 y Zolfaghar.

Teherán dijo el martes que las afirmaciones sobre sus drones en manos rusas eran "infundadas" y dijo que estaba listo para conversar con Kyiv al respecto.

Israel ha rechazado repetidamente las solicitudes de armas defensivas de Kyiv a pesar de expresar simpatía por la difícil situación del país y se ha limitado a enviar ayuda humanitaria.

También es probable que el sistema Iron Dome no sea útil para contrarrestar los ataques con misiles rusos, ya que está destinado a abordar cohetes simples de corto alcance y no misiles avanzados de largo alcance y por otra parte, el sistema Iron Beam, diseñado para usar contra ataques con misiles y morteros de corto alcance, así como contra drones, aún no está operativo.