Volvió el Pelo Berrueta a los 41 años, el goleador que juega con los zapatos de Matías Cóccaro

La selección de Lavalleja le ganó 2-0 este jueves a Canelones con dos goles de Andrés "Pelo" Berrueta, el súpergoleador de OFI que volvió a jugar en la selección con 41 años, después de anunciar el año pasado su retiro. Lavalleja necesitaba ganar para clasificar en la Copa de selecciones del fútbol del interior, entonces apareció el interminable delantero.

‘30 del 2do tiempo



Lavalleja 2 (Berrueta x2)

Canelones Interior 0



'30 del 2do tiempo

Lavalleja 2 (Berrueta x2)

Canelones Interior 0

Categoría Absoluta #CopaOFI #vamoslavalleja 🔵⚪️🔴

El goleador que entró por el Loco Abreu y juega con los zapatos de Matías Cóccaro

(Nota publicada en Referí el 24 de mayo de 2022)

Andrés "Pelo" Berrueta tiene 40 años y el domingo ante San José jugó su último partido con la selección de Lavalleja. No fue uno más. Marcó el gol del triunfo en la primera final de la Copa Nacional de selecciones de OFI y luego resultó expulsado, por lo que no podrá jugar la revancha el próximo domingo en Minas. Igualmente, la decisión de que la actual sería su última temporada con la selección la había tomado antes.

Este año el delantero fue convocado por el técnico Gerardo Cano en lugar de Sebastián Abreu y los zapatos que usa se los regaló Matías Cóccaro, el goleador de Huracán argentino.

A principio de la década de 2000 pasó por el fútbol de Montevideo y fue dirigido por Beethoven Javier y Gustavo Matosas. En el Interior es un jugador histórico.

Berrueta no iba a jugar este año en la selección de Lavalleja, pero finalmente entró por Abreu. El Loco, que defendió la temporada pasada al Olimpia de Minas -equipo del que es hincha desde niño-, integraba la lista inicial de 40 jugadores de la selección serrana para este año, pero en febrero le surgió la posibilidad de dirigir al Always Ready de Bolivia, por lo que tuvo que viajar. Ese hueco quedó para el Pelo Berrueta.

El festejo de gol del domingo ante San José

"Gerardo (Cano) habló conmigo y me dijo que quedaba libre el cupo de Sebastián. En verano estaba aburrido así que me sumé a la selección", contó el delantero a Referí. Sin haber realizado la pretemporada se incorporó al plantel y jugó de 15 a 20 minutos en cada partido, excepto contra Tacuarembó que actuó 45. Marcó 7 goles en la actual temporada.

Pese al poco tiempo en cancha, no perdió la virtud de hacer goles, y los hizo jugando con los zapatos que le regaló su amigo Matías Cóccaro. Con el exdelantero de City Torque y actual de Huracán, compartió plantel en el Lavalleja FC.

"Un día Matías vino con un equipo que armó Abreu para jugar contra la selección y al final del partido me regaló los zapatos", contó Berrueta. Ahora tienen pendiente ir juntos a pescar a Pirarajá.

Durante su extensa trayectoria en el fútbol, Berrueta pasó por dos equipos de Montevideo: Miramar Misiones dirigido por Beethoven Javier y Villa Española por Gustavo Matosas en 2002. Con sinceridad dijo a Referí que no aprovechó la oportunidad. "Con 18 y 19 años yo no veía el fútbol como un trabajo, sino que siempre jugué para divertirme. Y no me arrepiento", subrayó.

Una situación similar le pasó unos años antes en Deportes Temuco de Chile, donde fue con su amigo de Minas, Manuel Abreu, quien realizó una carrera en el profesionalismo comenzando en Defensor Sporting a fines de la década de 1990.

En 2009 Berrueta marcó goles inolvidables para Lavalleja, en la final del Este y en la final del Interior frente a Artigas cuando ya se había cumplido el tiempo reglamentaria. Esa vez fue la última que la tricolor ganó un título del Interior.

Según datos proporcionados por el periodista Leo Rodríguez de Emisora del Este y Star Plus, Berrueta es uno de los 10 goleadores históricos de la selección de Lavalleja. Además, está en el podio de los goleadores de la Copa de Clubes detrás de Pablo Cabrera de San José y Sebastián "Boliña" Martínez de Artigas.

Berrueta, goleador de Lavalleja

El Pelo marcó goles en la Copa de clubes para los equipos minuanos de Lavalleja, Nacional, Barrio Olímpico y Sportivo Minas, además de Palermo de Rocha y Piriápolis.

Berrueta también defendió dos años a la selección de Rocha cuando fue a jugar a Palermo, una etapa que recuerda con cariño porque se sintió valorado por la gente de ese departamento: "Cuando no sos nacido en un departamento te tratan mejor. Acá en Minas las críticas siempre están. Este año le decían a Gerardo para qué me llevaba a la selección si ya estaba viejo y ahora dicen 'qué bien, Andrés'. Es así".

El mayor sufrimiento que tendrá el domingo en el estadio Juan Antonio Lavalleja será mirar el partido desde la tribuna.

"Me pierdo la final más linda, en Minas, con la gente. Ojalá que el gol que hice sirva para conseguir el título. Y de afuera se sufre mucho, pero estoy confiado en los compañeros que tengo, que son unas fieras", expresó.

El delantero fue expulsado a los 90 minutos, tras convertir el gol con que Lavalleja le ganó 1-0 a San José. El árbitro Carlos Sotelo indicó en el formulario que le sacó la tarjeta roja por insultar a un rival en el festejo. Él dice que no insultó a nadie. Después reaccionó mal, tomando del cuello al árbitro: "Le pedí disculpas porque fue una cagada la que hice".

El domingo disputó su último partido en la selección y hasta fin de año cumplirá su palabra de jugar en el club Lavalleja. Después, analiza la posibilidad de terminar el curso de entrenador, aunque todavía no lo tiene decidido.

Números de Berrueta

40 años (13/10/81)

11 temporadas en la selección

73 PJ

25 goles (7 en esta Copa)

Campeón del Este 2009 y 2022

Debut: 17/1/2004 en San Carlos ante Maldonado (clásico). Ese día hizo su primer gol con la selección

Con el gol contra San José igualó el séptimo lugar en la tabla histórica de goleadores de la selección de Lavalleja

(Datos proporcionados por el periodista Leo Rodríguez)