El hombre que quiere demandar a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento

Nihilanand/Facebook El mensaje de Raphael Samuel, de Bombay, -y su apariencia- parecen una broma, pero su filosofía antinatalistas tiene mucho adeptos en el mundo.

Raphael Samuel es un indio de 27 años que está ganando notoriedad en las redes sociales tras haber hecho un inusual anuncio: dijo que demandará a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento.

El planteamiento de Samuel, explicado a través de su página en Facebook, Nihilanand, y su canal de YouTube, es que sus padres -a quién asegura amar- lo tuvieron "para su propia alegría y placer", sin consultarle si quería venir al mundo.

Por tanto, no solo él no les debe nada, sino que sus padres deberían hacerse cargo de él para siempre.

"Si nos traen al mundo sin nuestro consentimiento deberían mantenernos por el resto de nuestras vidas. Deberían pagarnos por vivir", afirma.

Y va aún más lejos: "¿No es obligar a un niño a entrar en este mundo y luego obligarlo a seguir una carrera equivalente al secuestro y la esclavitud?"

Nihilanand/Facebook "Tus padres te tuvieron en vez de a un perro o un juguete"; "Eres su entretenimiento" y "No les debes nada": los mensajes que transmite Raphael Samuel.

La imagen de Samuel, quien se oculta detrás de una barba postiza en las redes, sugiere la posibilidad de que se trate de una broma.

Sin embargo, la filosofía de vida que dice defender este hombre, el llamado antinatalismo, no tiene nada de chistoso. Es una teoría planteada incluso por pensadores de renombre, que considera que no se deberían traer nuevas personas al mundo.

Antinatalistas

Según el medio indio The Print, Samuel forma parte de un emergente movimiento antinatalista en ese país, el segundo más poblado del mundo, después de China.

Los antinatalistas creen que traer hijos a este mundo sobrepoblado y en crisis medioambiental es inmoral.

Según The Print, el movimiento -que tendrá su primer encuentro nacional el próximo 10 de febrero en Bangalore- busca eliminar el estigma asociado a no tener hijos en India.

Los posts en redes sociales de Samuel también cuestionan una tradición cultural fuertemente arraigada en ese país: aquella que dice que los padres tienen derecho a decidir por sus hijos (incluso en temas tan personales como el casamiento) y que los hijos tienen una deuda con sus progenitores.

"Básicamente quiero que todos en India, y alrededor del mundo, se den cuenta de una cosa: que nacen sin su consentimiento. Quiero que entiendan que no le deben nada a sus padres", señala Samuel, explicando por qué quiere demandar a los suyos.

"Ninguno de nosotros vino voluntariamente. (Nuestros padres) buscaron su felicidad al tenernos o fuimos un error; en cualquier caso, no dimos nuestro consentimiento".

Nihilanand/Facebook Samuel promueve los métodos anticonceptivos en su página en Facebook.

"Ya que no fue tu decisión no le debes nada a tus padres. Si no decidiste algo, no eres responsable de ello, así que no les debes nada", insiste a través de un video publicado en su página.

"Una gran relación"

El joven aclara que ama a sus padres y que tiene "una gran relación" con ellos. Por eso, dice que él elije hacer cosas por su padres.

Pero hablando a otros hijos, aconseja: "No hagas nada por tus padres que no quieras, salvo que lo sientas de manera genuina, como yo".

Samuel también tiene un mensaje para los padres: "No eres dueño de tus hijos, no eres dueño de sus decisiones, no son tu inversión".

Aunque la página de Nihilanand tiene apenas unos 2.200 seguidores, el inusual anuncio de este muchacho de 27 años no tardó en esparcirse por las redes y los medios online.

Y si bien nadie sabe a ciencia cierta si realmente demandará a sus padres, como asegura -cosa que seguramente sería descartada de inmediato, ya que es imposible obtener el consentimiento de un niño antes de que nazca- lo cierto es que su mensaje ha causado algo de malestar entre algunos sectores, ha hecho reír a otros y ha dejado a muchos pensando.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=NqngeECM8oA&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=MwE1aP9WWS0&t=27s

https://www.youtube.com/watch?v=_A9aSuiQFCQ&t=4s