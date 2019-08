El hotel que se vengó de Airbnb

Si no puedes con tu enemigo, únete a él. La famosa frase calza a la perfección con el caso de un hotel que luego de años de verse amenazado por Airbnb, decidió tomar revancha.

El Honduras Maya -primer hotel cinco estrellas de ese país, con 49 años en el mercado- ideó junto a la agencia Ogilvy Honduras una estrategia a la que llamaron HotelBnb, una nueva unidad de negocio que cobró visibilidad a través de una campaña publicitaria, pero que fue mucho más lejos.

"Estuviste jugando en la industria hotelera. Has tenido más de 500.000.000 de huéspedes. Deberían ser nuestros. Peor aún, ahora dicen que te prefieren a vos. Bien hecho Airbnb. Ahora es nuestro turno", comienza a narrar la voz en off del video que explica la campaña.

El hotel transformó algunas de sus habitaciones para que lucieran como auténticos apartamentos y los publicó en Airbnb bajo el nombre de anfitriones (que eran los empleados del hotel).

Desde febrero y durante seis meses el hotel buscó sorprender a quienes reservaban estos apartamentos. El objetivo era que al llegar a la ubicación marcada, se encontraran con el hotel y, tras la confusión inicial, se asombraran al notar que el supuesto anfitrión era en realidad un empleado, que la habitación era exactamente la que se mostraba en la plataforma y que, por si fuera poco, iban a poder hacer uso de todos los amenities del hotel -desayuno, piscina, gimnasio, entre otras- algo que tampoco se indicaba en Airbnb.

El sub gerente general del hotel, Ricardo Moreno, contó a El Observador que a los tres meses de esta campaña, la ocupación del hotel aumentó un 32,5%. "Gracias, Airbnb" dicen los empleados al unísono al final del caso.

¿Un engaño?

Pese a que no se aclara por Airbnb que el "apartamento" está dentro de un cinco estrellas, Moreno dijo que los huéspedes no lo tomaron como un engaño o al menos, no recibieron ninguna queja al respecto. "La gente lo vio positivo por el tema de los servicios que un apartamento de Airbnb no tiene. La aplicación pide que lo que subís en foto sea lo que vas a ver en realidad. Lo que la gente al final ve en las fotos es lo que recibe, y además los amenities, que no están en la plataforma", comentó.

Pasados los seis meses de campaña de lanzamiento, el hotel ahora informa a quienes hacen la reserva por Airbnb que se trata del Honduras Maya. Sin embargo, las habitaciones se siguen presentando como "un hermoso apartamento con ubicación perfecta", "buen apartamento en zona exclusiva y gran vista" o "una habitación con estilo moderno y acogedor", a nombre de "anfitriones" como Nadia, Roberto, Yuliana o Manuel. "La gente no tiene ningún pero. Usamos la fortaleza de ellos (Airbnb) para que la gente se sienta más satisfecha y ha habido un boom. La gente recomienda y se queda por más días", apuntó Moreno.

Este negocio surgió a partir de una necesidad del hotel de reinventarse. Primero, Honduras Maya -de capitales 100% hondureños- vio entrar de lleno a las cadenas hoteleras internacionales y en los últimos años se sumó la competencia de la plataforma de alojamientos. "Bajo esas premisas nos surgieron diferentes necesidades para estar a la vanguardia. Tuve una reunión con la agencia de publicidad Ogilvy - con su director creativo, Sebastián Bullorini- para poder generar ideas y entre ellas surgió HotelBnb", recordó.

"La entrada de la competencia se sintió. Esto fue más que nada para reinventar la marca y entrar a un mercado cautivo que nadie estaba aprovechando. Más bien es uno que nos han quitado", añadió Moreno.

Tras la jugada, cadenas internacionales se contactaron con el hotel para entender sobre el funcionamiento de este negocio. Pero los elogios no llegaron solo de colegas, sino que hasta del propio Airbnb. "Con la campaña se enteraron pero el mensaje por parte de ellos fue positivo. Fue decir 'bien jugado'. No lo vieron como negativo porque al final al rentar una habitación por medio de ellos, se terminan llevando su comisión".

Honduras Maya tiene 160 habitaciones. De ellas, 36 eran apartamentos estilo loft que "no se habían renovado por un montón de tiempo". La empresa ya lleva transformando unos 15, que son los que tiene publicados en la plataforma.