El impacto de la pandemia en los bolsillos latinoamericanos y cómo le fue a Uruguay

Según un nuevo informe de la empresa de servicios financieros Crédit Suisse, América Latina es la región más perjudicada en términos económicos por la pandemia de covid-19. En el mundo, la creación de riqueza en general no se ha visto afectada en 2020, a pesar del aumento del desempleo y la reducción de los ingresos familiares en casi todos los mercados.

De hecho, la riqueza global por adulto creció más de US$ 4.500 entre 2019 y 2020, lo que se explica por el enriquecimiento de las personas más pudientes, el cual no fue acompañado por una mayor redistribución de la riqueza. A nivel latinoamericano, sin embargo, la historia es diferente. La mayoría de los países incluidos en este gráfico de Statista sufrieron severas reducciones en la riqueza promedio por adulto entre fines de 2019 y fines de 2020. En Chile, la pérdida estimada supera los US$ 7 mil por adulto y, en Brasil, ronda los US$ 6 mil. Ambas economías tuvieron pérdidas superiores al promedio regional, que se situó en unos US$ 3 mil. Por su parte, Uruguay quedó a mitad de tabla con una pérdida de poder adquisitivo de US$ 2.227.

Apenas dos naciones latinoamericanas de las analizadas por Crédit Suisse mejoraron en riqueza media: Costa Rica, que obtuvo un incremento de más de US$ 2.400 por adulto, y El Salvador, con la cifra más modesta pero no menos loable de US$ 210.