El líder checheno que le pidió a Putin que use armas nucleares en Ucrania

“Mi opinión es que hay que adoptar medidas más drásticas, desde la declaración de la ley marcial en la zona fronteriza al uso de armas nucleares de baja intensidad”, escribió en un mensaje publicado en su canal en Telegram luego que las tropas ucranianas retomaran la estratégica ciudad de Lyman. Pocos días después, el presidente Vladimir Putin lo ascendió a coronel general, el tercer puesto más alto en el escalafón militar del Ejército ruso.

Ramzan Kadyrov, quien suele autodenominarse como "soldado de a pie", es conocido como un aliado incondicional de Putin, una lealtad inquebrantable que le permite libertades inconcebibles, como decir lo que piensa a su antojo, incluso cuando se trata de furibundas críticas en contra de los altos mandos rusos por los recientes contratiempos militares en Ucrania tras la contraofensiva lanzada por Kiev en el norte y sur del país. Sin embargo, hace varias décadas, su lealtad no estaba con Rusia, sino con Chechenia.

Nacido el 5 de octubre de 1976 en la entonces República Autónoma Socialista Soviética de Chechenia e Ingusetia, Kadyrov se sumó a los separatistas islámicos que buscaban la independencia de su región a principios de la década de 1990, tras el colapso de la Unión Soviética. Fue durante la primera guerra chechena que terminó en 1996, luego de la intervención de las fuerzas de Moscú para evitar la separación de Chechenia de la Federación Rusa.

Tras la llamada Segunda Guerra Chechena, y luego que el Ejército ruso entrara en Chechenia por segunda vez en cinco años, Putin puso el territorio bajo el control directo del Kremlin, instalando al padre de Kadyrov, Akhmad Kadyrov, al frente de la administración. Para entonces, padre e hijo habían abandonado el movimiento separatista y cambiando sus lealtades hacia Rusia. En 2003, Kadyrov padre se convirtió en el presidente de Chechenia y su hijo en jefe de seguridad.

Desde entonces, Ramzan Kadyrov ha controlado un ejército de ex paramilitares chechenos prorrusos, la llamada Kadyrovtsy -“seguidores de Akhmad Kadyrov”-, un regimiento especial motorizado comprometido con la supresión de cualquier elemento separatista y que ha sido denunciado por observadores internacionales por cometer violaciones de los derechos humanos, tales como secuestros, torturas, extorsiones y asesinatos.

Tras la muerte del presidente Akhmad Kadyrov en un atentado terrorista en mayo de 2004, el primer ministro en funciones nombró a Ramzan Kadyrov como su adjunto. Poco después, Kadyrov fue ascendido a primer ministro y, al alcanzar la edad de 30 años en 2007, Putin lo designó presidente de Chechenia, cargo que ostenta hasta el día de hoy.

Kadyrov ha gobernado Chechenia con mano de hierro. Cualquiera que se perciba como crítico con las autoridades corre el riesgo de ser detenido, procesado, condenado por cargos falsos, o incluso secuestrado o incluso asesinado, según sus opositores en el exilio. En su Informe Mundial 2022, Human Rights Watch señaló que "Ramzan Kadyrov ha seguido reprimiendo sin piedad toda forma de disidencia". Represión que incluye no solo disidentes políticos, sino también personas LGBTQ+, activistas de derechos humanos y periodistas.

“Ha llegado para ellos el momento de brillar en una batalla real, y solo puedo saludar su determinación. Pronto pasarán al frente y se encontrarán en las áreas más difíciles de la línea de contacto”, escribió Kadyrov en su cuenta de Telegram sobre sus tres hijos adolescentes, quienes según el líder checheno siguen entrenamientos militares “desde hace mucho” para aprender a usar “distintas armas”.

Más recientemente, tras ser ascendido por Putin escribió Telegram: "El presidente ruso me concedió el rango de coronel general. El decreto fue publicado. Vladimir Vladimirovich me informó personalmente de ello y me felicitó. Estoy inmensamente agradecido por la alta apreciación de (sus) méritos".

Según los analistas internacionales, Putin ha confiado en Kadyrov para mantener estable la república chechena del Cáucaso Norte y reprimir cualquier disturbio. De hecho, se ha comprometido a "cumplir cualquier orden militar del comandante en jefe de Rusia, Vladimir Putin". Una promesa que, sin duda, le ha valido escalar posiciones.