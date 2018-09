El mensaje que Ariana Grande dedicó a su ex novio Mac Miller: "Lamento no haber podido aliviar tu dolor"

La cantante Ariana Grande dijo el viernes que su exnovio Mac Miller fue "el alma más bondadosa y dulce con demonios que nunca mereció", en sus primeros comentarios públicos sobre la muerte del músico de rap.

Miller, quien tenía 26 años, fue hallado inconsciente en su casa en Studio City (California), y fue declarado muerto en el lugar, dijo la oficina del forense del Condado de Los Ángeles en un comunicado el 7 de septiembre.

En un mensaje en su cuenta oficial de Instagram el viernes, Grande, de 25 años, dijo que "adoró" a Miller desde el día en que lo conoció cuando ella tenía 19. El mensaje acompañaba a un video en el que ambos reían mientras compartían una cena al aire libre, probablemente cuando todavía eran pareja. En el video el rapero lleva una polera con la frase "everything will be ok" ("todo estará bien").

"Fuiste mi amigo más querido. Por mucho tiempo", escribió Grande junto al video de Miller. "Lamento no haber podido aliviar o eliminar tu dolor. Realmente quería hacerlo. El alma más bondadosa y dulce, con demonios que nunca mereció", agregó.

"Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer", agregó.

El sitio de Internet TMZ reportó que Miller murió de una aparente sobredosis de narcóticos. Reuters no pudo confirmar eso.

Miller, cuyo nombre real era Malcolm McCormick, había abordado el uso de drogas, especialmente el uso indebido de jarabe para la tos vendido bajo receta, en entrevistas con la prensa y letras de canciones.

La oficina del forense no divulgó la causa de la muerte, afirmando que la autopsia está pendiente.

Miller se hizo conocido con 18 años gracias a su grabación "K.I.D.S." en 2010, y en los primeros tramos de su carrera era conocido por canciones de estilo fiestero y videos que se hicieron virales.

Después de que su debut "Blue Side Park" fue publicado en 2011 por un sello independiente y escaló en las listas, Miller empezó a mostrar influencias del jazz y el funk en sus grabaciones posteriores. Esos álbumes fueron bien recibidos por la crítica pero no tuvieron un desempeño comercial tan bueno como el debut.

Fuente: Reuters