El mercado de los granos se calma, pero sin que pierda el tono de firmeza

La semana en el mercado de granos estuvo signada por el informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados unidos (USDA), que sorprendió al marcar una mejora en el stock mundial de maíz para el año próximo a nivel mundial y ubicó el stock de Estados Unidos por encima de lo que el mercado esperaba.

Por otro lado, la producción en el Mercosur mejora su perspectiva semana tras semana. Las sorprendentes lluvias de este febrero que para estar en medio de La Niña es muy atípico trajeron tranquilidad en el mercado.

Eso hizo que en los mercados fuera una semana muy volátil, con una fuerte suba el lunes y martes de mañana antes de que surgieran los nuevos datos, pero una baja importante el martes de tarde en maíz y el miércoles en todos los granos. El jueves ya fue una jornada de rebote y las cotizaciones repuntaron volviendo a mirar los factores estructurales del mercado: el muy bajo stock de soja de Estados Unidos, las fuertes compras de China, los impuestos a la exportación de trigo en Rusia y la incertidumbre sobre las políticas de Argentina en torno a la exportación de granos.

Nuevas referencias de precios

Las oscilaciones se reflejaron en los precios de soja de referencia Nueva Palmira que alcanzaron los US$ 500, cayeron a US$ 480 para volver a un eje de US$ 490. Mientras tanto, los cereales tienen más estabilidad e igual firmeza. Los precios de trigo se sostienen sobre US$ 225 y las primeras operaciones por maíz parecen ubicarse entre US$ 230 y US$ 240 por tonelada.

Buenas y malas según la chacra

Las lluvias cambian radicalmente la proyección de la zafra de verano para los cultivos de secano –soja, maíz, sorgo y girasol– y amenazan con complicar la cosecha arrocera, ya que zonas como Río Branco y otras adyacentes de la Laguna Merín han recibido más de 500 mm en menos de un mes, lo que genera problemas sanitarios y pérdida de rendimiento por falta de luminosidad.

Pero en el balance la situación productiva ha cambiado radicalmente a favor a favor y la coincidencia de buenos precios y alta productividad parece irse conjugando para la cosecha de este otoño.

En arroz también vale destacar el regreso de Uruguay al mercado de Iraq.

Además, los arroceros cerraron la semana pasada el proceso de arbitraje para el precio del arroz de la cosecha de 2019, la última de bajos precios (US$ 9 por bolsa de 50 kilos), y se encaminan a negociar el precio definitivo de la zafra 2020 y el provisorio 2021 con cotizaciones arriba de US$ 10 en ambos casos.