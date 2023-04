El MGAP y la sequía: "No puede quedar ni un productor atrás"

“No puede quedar ni un productor atrás, no debemos perder ni una unidad productiva, a nadie”, destacó Carlos Rydström, director general de Desarrollo Rural en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), cuando actualizó a El Observador detalles del denominado Plan de Contingencia Alimentaria (PCA), una de las medidas adoptadas por el gobierno teniendo como marco la emergencia agropecuaria.

Este martes, desde el MGAP, se informó que se extendió el período para postularse para recibir ración y/o fardos para productores/as familiares ganaderos/as, hasta el domingo 16 de abril (inclusive).

Rydström explicó que se trata de una política que asiste a un público más acotado que el resto de las que se implementaron, con un subsidio más grande.

“Lo importante para nosotros es que si bien esta ayuda es para un conjunto de productores relativamente pequeño, queremos que el beneficiario sea el productor y no el ganado que alimenta, porque entendemos que no puede quedar ni un productor atrás, no debemos perder ni una unidad productiva, a nadie”, reflexionó.

Este emprendimiento sucede tras una primavera muy complicada, un verano muy adverso y con perspectivas de un otoño-invierno que puede también presentar dificultades para ese conjunto de productores en particular.

Juan Samuelle

Carlos Rydström.

En otro orden, Rydström actualizó que en la operativa que considera la distribución de ración para terneros ya se inscribieron 1.790 productores para la entrega de unas 2.000 toneladas, en tanto sigue abierta la operativa para entrega de alimento para ganados adultos.

Si bien el universo a asistir involucra a unos 6.000 productores, se estima que se termina inscribiendo alrededor del 50%, como acontece con otros beneficios que se activan.

El MGAP pretende ejecutar una asistencia global que en este caso considera una inversión de US$ 4 millones a US$ 5 millones.

Otro aspecto destacado por el director general de Desarrollo Rural del ministerio es que para las actividades de acopio y distribución, que se harán en 68 sitios del territorio nacional, se anotaron 66 organizaciones de productores.

Juan Samuelle

Producción ganadera familiar.

Otros aspectos a considerar

El MGAP, además de la extensión del plazo ya mencionada, informó que “los/as productores/as que se inscribieron en la FASE 1 Terneros ya se encuentran inscriptos, por lo que no es necesario volver a inscribirse”.

El operativo de entrega de ración a través de organizaciones tiene estas características:

75% a cargo del MGAP.

25% a cargo del/a productor/a.

Financiación hasta un año.

El productor/a pagará hasta US$ 100 por tonelada.

En este acceso se obtiene el formulario de inscripción.

Juan Samuelle

Producción ganadera familiar.