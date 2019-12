El miedo al cambio y Aquiles y la tortuga

El medio al cambio

Estimado Leslie:

espués de una segunda vuelta con resultados demasiado parejos como para poder proclamar a nuestro próximo Presidente, hoy amanecí pensando en el viejo y querido Heráclito. Y no por mera casualidad…

La paridad en la votación fue sorprendente, hasta para los heraldos de las empresas encuestadoras que a las 20:30 horas debían ratificar al ya “augurado” ganador del balotaje. Todas las encuestas previas marcaban la ventaja –ajustada, pero clara- de la oposición frente al oficialismo, sugiriendo una voluntad de cambio en la mayoría del pueblo uruguayo. Así, el empate técnico impuso una prórroga al desenlace final, instalando una sensación de incertidumbre junto a especulaciones respecto a las razones del viraje que echó por tierra a los afanosos sondeos electorales.

Fueron varias las conjeturas esgrimidas. Algunas harto inverosímiles ¡claro!; típico de estos casos donde la emotividad ocupa un rol notoriamente más protagónico que el discernimiento racional y mesurado. En efecto, lo más lógico es pensar en una confluencia de factores diversos, con la falibilidad de las encuestas incluida, por supuesto. En mi caso, me dio por pensar en la humana, demasiado humana resistencia al cambio. Una renuencia paradójica, por cierto, no sólo porque a veces lo deseamos o juzgamos necesario, sino también porque el cambio es sencillamente inexorable. Y hete aquí el hilo que me condujo a Heráclito.

Siempre sentí una simpatía especial por éste filósofo griego presocrático que, según Diógenes Laercio, sufría de ataques de melancolía provocados por la condición humana y “el teatro del mundo” donde ésta se escenificaba. Esta predisposición anímica fue la que inspiró la bellísima pintura de Rubens El filósofo que llora que, de tanta congoja, se retiró al monte a vivir en soledad, alimentándose solo de vegetales. Se cree que por esta razón contrajo hidropesía, de la que quiso curarse enterrándose en estiércol para sudar, lo que le ocasionó la muerte a los sesenta años de edad. Una de sus citas más famosas es, “Ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río”, porque tanto los hombres como los ríos cambian constantemente, en un estado de flujo perpetuo al que Platón identificó con el concepto Panta Rhei, o “todo fluye” en griego. Este devenir constante es generado por fuerzas contrarias en permanente contradicción o conflicto: “Pues no habría armonía si no hubiese agudo y grave, ni animales si no hubiera hembra y macho, que están en mutua oposición”. Dichos como éste generan turbación (y hasta escándalo) entre la gente, pero la corrección política no fue jamás una virtud para Heráclito, quien por ello se ganó el apodo de “el Oscuro de Éfeso”.

¡Cuánto temor y temblor nos genera el cambio, Leslie! Arrojados al mundo (por obra y gracia de vaya a saber quién o qué) somos movidos por el ansia de certezas que compensen nuestro inherente titubeo con un gramo de seguridad. Sentimos que perdemos el pie ante la inminencia del cambio, y por eso le ofrecemos tanta resistencia. Tanta, incluso, como para sofocar el juicio o negar el devenir inexcusable. Aferrados al amparo de la permanencia de lo que ya tenemos asegurado nos preservamos, sí. Pero, tarde o temprano, debemos abrazar la duda para poder discernir a qué destino queremos llegar. Y lanzarnos a navegar en un mar contingente y arriesgado, si no queremos permanecer anclados en una coyuntura absurda, o ser arrastrados como fantoches por mareas despóticas y vientos arbitrarios.

Lo que irritaba y entristecía a Heráclito era, precisamente, la ceguera de los hombres poseídos por el miedo al cambio. Subyugados por nuestra ansia de seguridad somos incapaces de “ver” la armonía invisible que emana de, y subsiste en, el constante fluir de todo lo que existe, incluidos nosotros mismos. Por esto, siempre pienso que Heráclito se hubiera sentido alegremente complacido por los bellísimos versos de Walt Whitman, “¿Que yo me contradigo? Pues sí, me contradigo. Y, ¿qué? (Yo soy inmenso, contengo multitudes)”.

No sé usted, Leslie, pero como humana yo también a veces me resisto, y comprendo el miedo que el cambio nos genera. Pero, como a Chico Buarque, lo que más me aterra es la probabilidad de que las cosas nunca cambien, especialmente las cabezas.

