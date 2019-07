El milagro americano de Cerro Largo

Jorge Sampaoli gana US$ 260 mil por mes en Santos. Más que todo lo que cobra el plantel de Cerro Largo por mes. Flamengo tiene un presupuesto europeo de US$ 25,6 millones destinado a invertir en jugadores para ganar la Copa Libertadores. Olimpia de Paraguay gasta por mes lo que el elenco arachán paga por año. Inexplicable pero real.

La campaña de Cerro Largo se podría tildar de milagrosa. El plantel de Danielo Núñez está armado con retazos porque está constituido por jugadores libres, a préstamo o tomados de la B. Y pese a ello, no lo bajan. Acumula más de un año sin perder en su casa del Ubilla de Melo. Es el único equipo con puntaje ideal en el Intermedio, al ganar los tres partidos jugados. Y se mantiene segundo en la Tabla Anual a dos puntos del líder Peñarol.

El equipo arachán lleva disputados 18 partidos en el año y suma 36 unidades, lo que brinda un promedio de 66,6% de los puntos ganados.

Referí repasó todas las ligas de América, tomando al primer y al segundo de cada campeonato, y el elenco arachán es el undécimo con mejor puntaje en América.

Se podrá decir que cada liga tiene sus particularidades y que en otros países el potencial de la liga interna es superior a la uruguaya. Sin dudas. Pero acá también existen particularidades que no hay en otras ligas como que Cerro Largo tiene que viajar a la capital más veces que el resto. Es una desventaja.

La realidad, los números fríos, dicen que hoy el equipo de Danielo Núñez tiene un porcentaje de puntos ganados superior a los conquistados por grandes de América en sus ligas como Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Flamengo, Fluminense, San Pablo, Corinthians, Cerro Porteño, América de Cali, Atlético Nacional, Millonarios, The Strongest, Alianza Lima, Universitario, Caracas, San Cristóbal, Colo Colo, Universidad de Chile, Barcelona, Emelec, Nacional.

El milagro arachán

La base del plantel arachán es la que conquistó el campeonato de la Segunda División Profesional en octubre de 2018. “El 45 o 47% es el plantel que jugó en la B. Para nosotros salir a pelear al mercado y superar ofertas de otros es difícil”, reveló el técnico Danielo Núñez.

“Siempre hay que estar muy atento a lo que se puede visualizar o encontrar. Lo que esté más cerca nuestro o los jugadores que ya estuvieron. Y redoblar la apuesta a dos o tres incorporaciones como mucho”, expresó Núñez.

Bajo esos parámetros se armó el plantel. A pelearla, como dijo el presidente Ernesto Dehl a principio de año a Referí.

“Acá hay que trabajar día a día y conseguir los pesos. Nosotros tenemos que dar alimentación y vivienda a todos los jugadores que traemos a Melo. Es bastante complejo el fútbol”, señaló Dehl, quien estimó entre en US$ 70.000 y US$ 80.000 el presupuesto de su club y el de varios en desarrollo de la Primera División.

El presidente señaló que cuentan con empresas de transporte de Melo, una financiera de Montevideo y una empresa de jugos, que es la que le da la equipación de competencia para la Primera División a cambio de llevar su imagen en el pecho.

Un paisano de cada pueblo

El plantel de Cerro Largo se armó con mucho humildad. En esto juega mucho la visión del técnico Núñez para sacarle jugo a futbolistas que no tienen lugar en otros equipos, quedan libres, juegan en la B o son provenientes del interior profundo.

A modo de ejemplo, dos pilares del plantel actual como Bruno Telis o Sebastián Assis iban a ser dejados en condición de libres, pero el entrenador solicitó que se los mantuviera en el grupo.

Por ejemplo el lateral Juan Acosta era un defensa que no tenía lugar en el equipo. Proveniente de Rocha, estaba condenado a ser suplente. Estuvieron a punto de dejarlo libre, pero su perseverancia llevó a que le extendieran el contrato. Su superación lo lleva a ser titular inamovible hoy.

Otro detalle que ayuda es el convenio con Boca Juniors. El club puede recibir tres o cuatro jugadores argentinos a préstamo. Son chicos jóvenes que tienen ganas de mostrarse.

Este año Cerro Largo fue a realizar la pretemporada al Complejo de Boca. Danielo Núñez le sacó jugo. Allí, en el complejo xeneize, aprovechó a mirar a la mayor parte de las juveniles de Boca. Se trajo información para el futuro.

Hoy los argentinos provenientes de Boca son Mauro Luna, Tomás Fernández, Agustín Heredía y Lucas Otamendia.

A diferencia de otros clubes, Cerro Largo tiene un agujero negro en sus inferiores. Las divisiones juveniles juegan con el nombre del club pero los jugadores son todos prestados. Núñez convive con una realidad que conoce a la perfección y lo indigna. No puede entender como niños de 9, 10 u 11 años se van a la capital por US$ 500 seducidos por contratistas a los que, según denuncia el entrenador, de 54 años, a Referí, les importa más su bolsillo que el ser humano. Los chicos defienden la blusa de Cerro Largo, pero pertenecen a equipos de la liga local que los prestan.

Por América

Cerro Largo tiene un promedio de puntos ganados del 66,6%, situación que lo coloca entre los mejores del continente sudamericano.

El equipo con mejor promedio de puntos conquistados a la fecha es Olimpia de Paraguay. Jugadas 25 fechas en el fútbol guaraní, Olimpia suma 63 puntos lo que redunda en el 84% de los puntos en disputa ganados.

Olimpia realizó un multimillonario reajuste, del 30% más, en los gastos de la institución en 2019. El Decano tiene un gasto mes a mes cercano a los 750 mil u 800 mil dólares según confirmó el tesorero del club Miguel Brunotte en 730 AM. Una diferencia abismal con el Cerro Largo de Núñez.

En Brasil el equipo que lidera es Santos que ganó el 80,5% de los puntos que jugó. Según informo Globo Sporte, Sampaoli gana US$ 260 mil mensuales, lo que le reportará US$ 6.240.000 a lo largo de los dos años de contrato que firmó.

En el mismo país, Flamengo invirtió US$ 25,6 millones en jugadores para reforzarse esta temporada.

En Argentina, los socios de Racing que fue el campeón del torneo anterior y el equipo de mejor promedio de puntos ganados en lo que va del año, sus socios aprobaron un presupuesto de US$ 3,5 millones en la asamblea de noviembre de 2018.

En Ecuador el líder Macará tiene un presupuesto de US$ 4 millones y el presidente de Mushuc Runa, Luis Chango, expresó a El Comercio: “Nosotros manejaremos un presupuesto realista”, expresó Chango, presidente honorario de Mushuc Runa, que volvió a la Serie A y tendrá US$ 3 millones de presupuesto. ¿De dónde sacan el dinero? Chango espera que la LigaPro destine US$ 1 millón por derechos de TV. Los auspiciantes, empresas de la familia Chango, aportarán con US$ 1,3 millones.

En Bolivia se informó en enero de 2019 que los dos grandes de La Paz como Bolívar y The Strongest tienen inversiones que se acercan a los US$ 400 mil.

¿Cómo se explica el milagro?

A la hora de buscar explicaciones del “milagro” de Cerro Largo, que peleó el Apertura, es líder del Integración y está a dos puntos de Peñarol en la Tabla Anual, el técnico Danielo Núñez reveló a Referí: “Lo fundamental, lo que ha sostenido esto, es el convencimiento de que hoy en el fútbol uruguayo, teniendo una propuesta futbolística que esté basada fundamentalmente en trabajar el balón, buscar en corto, tener paciencia, ser agresivos, profundos, marcar presencia por adentro y estar bien físicamente, no hay diferencias”.

Núñez agregó: “Va todo en el convencimiento, en convencer al jugador nosotros como entrenadores. De asumir los roles. Ser un equipo solidario, generoso, y ahí vas logrando mentalidad ganadora. Y este equipo ha ido logrando esa fortaleza mental, sabedor de que algunas diferencias tienen los equipos de Montevideo porque estamos lejos de la capital y todo cuesta más, pero la fuerza mental acorta las diferencias. Salir a jugar sin temer a ningún equipo, respetando a todos, sabiendo que antes de cada partido no hay diferencia y que hay que doblegar al rival jugando”.

El plantel

Uno por uno

Washington Aguerre

Tenía contrato con Peñarol hasta diciembre de 2019 pero se hizo un convenio y pasó a ser definitivo de Cerro Largo con la condición de que los aurinegros se quedaron con un porcentaje de una eventual venta al exterior.

Juan Acosta

Llegó de Rocha. El técnico Danielo Núñez reveló a Referi que: “No tenía chance de jugar en la B como titular porque estaba Esteban González. Era suplente y entraba si expulsaban a alguno de lateral izquierdo. Jugó poco en la B y por su corrección y el querer superarse, porque es un pibe muy humilde, decidimos junto con el presidente dejarlo por su perseverancia y se termina metiendo de titular. Y ahora no lo movés con nada”.

Yefferson Quintana

Jugador a préstamo de Peñarol en su segunda salida porque con anterioridad había ido a Estados Unidos jugando en el San José Earthquakes donde disputó 13 partidos y anotó un gol.

Emilio McEachen

El presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl, se lo había pedido a Peñarol en 2014. Entrenaba en Peñarol pero no tenía lugar y acordó llegar a Cerro Largo.

Federico Rodríguez

Llegó de Albion que jugaba en la B.

Tomás Fernández

Jugador de 20 años que forma parte del convenio con Boca Juniors. Está a préstamo como Lucas Arzamendia y Mauro Luna.

Sebastián Assis

Llegó de Tacuarembó. Cuando Núñez volvió a la dirección técnica ya estaba en el plantel. No le iban a renovar el contrato, pero el entrenador consideró prioritario que se quedara.

Hugo Dorrego

Es jugador del club. Ex Rentistas y Rampla Juniors formado en Nacional.

Matías Tellechea

Proviene de Deportivo Maldonado. Había tenido un pasaje anterior por Cerro Largo. En 2011 fue a Flamengo, pero volvió al club a pedido de Núñez.

Borys Barone

Oriundo de Melo. El último equipo fue El Tanque. Había ido a Argentina a un cuadro de la B pero terminó en Cerro Largo.

Jonathan Dos Santos

Jugador del club. Volvió de México tras dos pasajes por Danubio.

Bruno Teliz

Jugador de Treinta y Tres. “Era otro caso parecido al de Assis no le querían renovar y lo pedimos para que se quedara”, dijo Núñez.

Carlos "Numa" Fernández (hondureño)

Se lo ofreció un contratista al presidente y lo sumaron al plantel. Impresiona por su velocidad.

Martín Ferreira

Oriundo de Cerro Largo que viene de la segunda división de México.

Cerro Largo en América

Porcentaje de puntos ganados por el primero y el segundo de cada liga en América

1.- Olimpia 84 %

2.- Santos 80,5%

3.- Palmeiras 75%

4.- Racing 74,3%

5.- Macará 73,6%

6.- Bolívar 72,4%

7.- Universidad Católica 71,9%

8.- Carabobo 71,6%

9.- Peñarol 70,3%

10.- Defensa y Justicia 67,9%

11.- Cerro Largo 66,6%

12.- Binacional 66,6%

13.- Cerro Porteño 65,3%

14.- Millonarios 65,2%

15.- Colo Colo 64,4%

16.- The Strongest 64,3%

17.- Sporting Cristal 61,4%

18.- Caracas 60,0%

19.- Deportivo Cali 57,9%

Tabla de los segundos

1.- Palmeiras 75

2.- U. Católica 71,9

3.- Defensa y J. 67,9

4.- Cerro Largo 66,6

5.- C. Porteño 65,3

6.- Millonarios 65,2

7.- Colo Colo 64,4

8.- The Strongest 64,3

9.- Sp. Cristal 61,4

10.- Caracas 60,0

Para esta tabla comparativa se toman en cuenta los puntos ganados en los torneos de primera división de cada país del continente en el primer semestre del año y en lo que se lleva jugado del segundo semestre. Cabe consignar que en algunos países el primer semestre es el arranque de la temporada y en otros el final de la temporada iniciada en el segundo semestre del año pasado.

Por encima de los grandes

Cerro Largo, con su promedio de puntos que lleva ganados a la fecha, supera a grandes equipos del continente que en sus ligas ganaron menos puntos como Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Flamengo, Fluminense, San Pablo, Corinthians, Cerro Porteño, América Cali, Atlético Nacional, Millonarios, The Strongest, Alianza Lima, Universitario, Caracas, San Cristóbal, Colo Colo, Universidad de Chile, Barcelona, Emelec y Nacional.