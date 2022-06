El mundo Peñarol y otra semana de escándalo

Poco más de dos años después de que el escándalo saltara en Nacional, con aquella fiesta con mujeres en un hotel que derivó en una limpieza general del plantel, ahora le toca a Peñarol. Una denuncia de abuso por parte de dos mozas que trabajaron en una fiesta organizada por jugadores del club en marzo derivó en un escándalo de dimensiones nacionales, y en que dos referentes del equipo, Walter Gargano y Lucas Viatri recibieran una orden de no poder acercarse a 500 metros de las denunciantes. Según informó El Observador el viernes, las mujeres denunciaron en la Justicia que se trataba de una fiesta con prostitutas, que derivó en incidentes y que, cuando una de ellas quiso filmar con su celular, Viatri “la abusó”. Del otro lado, según El País, los denunciados dijeron que se trató de una fiesta familiar y que estuvieron presentes sus parejas.

Por un lado, el caso vuelve a mostrar la inequidad del sistema de Justicia en casos de índole sexual: alcanza con la sola denuncia de la involucrada para que se impongan medidas cautelares sobre los denunciados, con la exposición pública que implica en este caso en personas famosas. No sabemos si son culpables o no, no hay una mínima carga de prueba para tomar una decisión, pero por defecto la Justicia impone las medidas. Y la cloaca de las redes sociales condena sin piedad o absuelve sin miramientos, condicionados por el color de su camiseta preferida. En el medio, la Justicia queda otra vez en un segundo plano.

Por otro lado, el caso arroja un poco más de luz sobre lo que fue el caos institucional de Peñarol en los últimos meses. El bajón deportivo fue dramático desde aquel equipo campeón uruguayo 2021 y semifinalista de la Sudamericana. Y no solo fue por cómo se vació el plantel, y porque las incorporaciones no estuvieron al mismo nivel: si hace al menos un mes que este tema está en la vuelta del club, no puede haber hecho otra cosa que desestabilizar la interna. Pero también plantea un debate en el corto plazo: ¿es necesaria una limpieza como la de Nacional? ¿O no puede darse ese lujo en el corto plazo? ¿Cuánto influirá el escándalo en el rendimiento deportivo?

Fue una semana negra para los aurinegros, ya que en el básquetbol, además de perder la final de la Liga Uruguaya (algo previsible y que no mancha el gran trabajo de esa rama del club en los últimos tiempos) sus dirigentes tuvieron que declarar en fiscalía por un botellazo que cayó en plena cancha del Antel Arena.

Son varias las papas calientes girando alrededor de la directiva aurinegra, especialmente en el tema seguridad: por ejemplo, la sanción por los incidentes en el partido contra Colón de Santa Fe, cuando barras de Peñarol cruzaron todo el estadio para ir a enfrentarse a los hinchas argentinos, lo que necesitó colaboración interna para sortear los portones que dividen las tribunas, que estaban abiertos por ordenanza municipal pero que tenían guardias en la puerta. El episodio reavivó el debate sobre la flexibilización al poder de la barra brava dentro del club, que ya se había dado cuando un grupo de hinchas realizó pintadas en la puerta de Los Aromos, y recibió una sorpresivamente benevolente respuesta del entrenador Mauricio Larriera, pero sobre todo del presidente Ruglio. El club ni siquiera presentó denuncia penal.

Peñarol atravesó un duro camino para desmontar el poder de la barra a la interna del club, en la cual tuvo la ayuda invalorable del sistema de cámaras de identificación facial que volvieron un negocio poco rentable cometer delitos dentro o en los alrededores del estadio. Pero eso no es un seguro contra los delincuentes: se necesita una tarea constante y decidida, que no les de resquicios en entradas de favor o ayudas económicas para viajes.

En general, Ruglio se encuentra ante una encrucijada: cuando llegó al poder se planteó varios cambios de fondo. En lo deportivo trajo varias exglorias del club, lideradas por Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés como responsables de la gestión deportiva. Eso también incluyó la polémica decisión de cesar a Fernando Curutchet y contratar al exarquero Claudio Flores, argumentando que a pesar de formar varios juveniles destacados en los últimos tiempos, no había logrado generar en los sentimiento de pertenencia al club, lo que, según el presidente, hacía que “estén 10 días y ya se quieran ir a algún club del exterior”. Los efectos de esa decisión empezarán a verse en los próximos años, cuando se verifique si la cantera sigue logrando transferencias millonarias al exterior, un punto clave para sostener la economía del club. La reciente venta de Agustín Álvarez Martinez a Sassuolo por 12 millones de euros no es un gol que se pueda atribuir Ruglio: el delantero es un producto de la estructura de juveniles que armó el expresidente Juan Pedro Damiani y continuó Jorge Barrera.

A pesar de tener que soportar un título de los tricolores (el de 2020 que terminó en 2021 por la pandemia), la gestión Ruglio comenzó dulce en lo deportivo, con el título de 2021 y la semifinal de la Sudamericana. Pero ahí comenzaron sus problemas: lanzó un furibundo ataque político a la AUF y a los árbitros, pero no logró ningún resultado en la Asociación, una derrota política que quedó en segundo plano porque en la cancha los resultados se dieron.

Pero en 2022 todo se le dio vuelta, adentro de la cancha y afuera. El supuesto escándalo sexual es el último capítulo, y una prueba para Ruglio para ver si puede lograr que la interna no siga consumiendo su gestión.