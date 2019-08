El nuevo piloto para la tormenta económica argentina no trajo paz

Argentina designó un nuevo ministro de Hacienda como piloto de tormentas para lidiar con la grave crisis económica que sacude al país, pero su anuncio de que sostendrá el valor del peso no logró llevar calma a los mercados, que se mostraron erráticos este martes.

A su vez, el presidente Mauricio Macri volvió a comunicarse con el principal líder opositor y favorito a quedarse con la Presidencia en las próximas elecciones, Alberto Fernández, para informarle de los cambios de su gabinete y también de la convocatoria de referentes económicos opositores. Todo en un intento por transmitir señales de estabilidad a los mercados financieros que parecen hacer oídos sordos a estas señales políticas.

En medio de una alta inflación y una recesión, la apabullante victoria de la oposición de centroizquierda en las primarias de hace nueve días disparó la crisis al dejar al presidente Macri, el favorito de los mercados, casi sin chances de ser reelecto.

Al día siguiente de la votación, el peso, los bonos y la bolsa local se derrumbaron por la caída en la confianza de los inversores, que el gobierno de Macri intenta recobrar mientras trata de detener una crisis que amenaza la gobernabilidad.

"Estamos en un momento complejo (...) Estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer por las familias de menores ingresos", dijo Hernán Lacunza tras asumir el martes como nuevo ministro de Hacienda.

El peso argentino se recuperó en la sesión un 0,47% a 54,74 unidades por dólar este martes (el lunes fue feriado), tras derrumbarse casi el 18% la semana pasada. El Banco Central (BCRA) llegó a ofrecer US$ 150 millones de los que no adjudicó en su totalidad para dar señales de contención del tipo de cambio. La semana pasada debió vender más de US$ 500 millones para contener la depreciación del peso argentino frente al dólar.

El riesgo país, sin embargo, se ubicaba en 1.859 puntos básicos desde los 1.659 puntos del viernes -el lunes fue feriado en Argentina-, mientras que la bolsa de Buenos Aires se hundió un 10,43%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que Argentina firmó el año pasado un acuerdo para recibir un crédito por US$ 57.000 millones dijo este martes que está siguiendo de cerca la coyuntura y que un equipo del organismo viajará "pronto" al país para una nueva revisión del programa.

El nuevo ministro aseguró que Argentina cumplirá con las metas acordadas con el FMI.

Lacunza "tiene sus manos atadas por el marco del FMI ya que Argentina tiene metas fiscales que necesita alcanzar (...) Espero que la moneda se mantenga en el actual nivel en las próximas semanas, creemos que es un valor justo", afirmó Edward Glossop, economista para América Latina de Capital Economics.

"Agujero fiscal"

La profunda depreciación del peso ya empezó a alimentar una inflación que antes de la victoria opositora en las primarias superaba el 55% anual.

En una conferencia de prensa, el presidente del banco central, Guido Sandleris, dijo este martes que la entidad seguirá interviniendo en el mercado de cambio para prevenir que el peso siga cayendo e impulse la inflación.

Para evitar que la crisis económica golpee aún más a los argentinos, Macri anunció la semana pasada una rebaja impositiva a los alimentos y a las ganancias personales, además de un congelamiento del precio de los combustibles.

Pero diversos opositores y expertos consideraron las medidas como un parche tardío.

En una entrevista radial, el opositor Fernández se mostró este martes preocupado por las reducciones de impuestos que dispuso el gobierno y añadió que generarán un "agujero fiscal". "Así lo que hacen es desfinanciar al Estado", dijo.

La agencia Fitch bajó el viernes a "CCC" desde "B" la nota crediticia de Argentina, pero su jefe global de calificación soberana dijo el martes en Buenos Aires que las medidas del Gobierno, si bien tendrán un impacto fiscal negativo, no afectarán la nota del país.

Si bien las primarias no decidieron las candidaturas presidenciales, que ya habían sido consensuadas previamente por los partidos, funcionaron como un preciso sondeo de lo que podría suceder en las elecciones presidenciales de octubre.

El Frente de Todos, de Fernández, consiguió el 47,7% de los votos, contra el 32,1% de Juntos por el Cambio, la coalición de Macri. De repetirse el resultado en octubre, Fernández lograría la presidencia sin necesidad de un balotaje. De acuerdo a los últimos sondeos privados post PASO, la diferencia entre el Frente de Todos (Fernández) sobre Juntos por el Cambio (Macri) se ampliaría a más de 20 puntos en las elecciones de octubre.

