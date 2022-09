El pasado como feriante que el Pacha Sánchez lleva con "bastante orgullo" y que motivó una "broma" de Graciela Bianchi

La biografía que el senador frenteamplista Alejandro Sánchez (MPP) presentó ante el Parlamento indica que comenzó su actividad laboral a los doce años de edad, ayudando a su padre en un puesto de verduras.

Todo comenzó este lunes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, durante la extensa exposición del Ministerio de Vivienda en relación al proyecto de Rendición de Cuentas. Al abrirse el espacio de preguntas Sánchez fue de los legisladores más activos, lo que motivó una "broma" de su colega nacionalista Graciela Banchi que, al ser mencionada fuera de micrófonos, no quedó registrada en el acta oficial de la sesión.

Allí la senadora hizo referencia la experiencia del legislador del MPP como feriante, que según Bianchi no tuvo otra intención que ironizar jocosamente sobre las repetidas intervenciones "opinando de todo" del legislador frenteamplista, que pareció sin embargo tomárselo en serio. Su respuesta sí quedó detallada en el texto final de la comisión ese día.

"Con respecto a los comentarios que se hace fuera de micrófono sobre mi pasado de feriante, quisiera decir que lo llevo con bastante orgullo" se preocupó en dejar en claro Sánchez al considerar "bastante triste que se hagan comentarios por afuera", aunque sin aludir a Bianchi.

En una entrevista con Fácil Desviarse, Sánchez volvió a referirse al episodio y no lo tomó como una broma. “Una senadora me gritó que como vendía huevos en la feria no podía hablar”, dijo.

El tema no quedó allí y fue retomado este martes en el mismo ámbito por otro senador del MPP, Sebastián Sabini, que originó un curioso intercambio con el presidente de la comisión, el nacionalista Gustavo Penadés.

Después de una prolongada intervención de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), llegó el turno de la ronda de preguntas. Allí Sabini recurrió a la ironía. "Tengo pasado como feriante, no sé si puedo hablar", anunció. Penadés le preguntó a qué se refería.

Allí Sabini contó que durante el año 2000 recurrió a la venta de cerámicas en la peatonal Sarandí para sustentarse, mientras cursaba el Instituto de Profesores Artigas (IPA). "Lo planteo porque hubo intervenciones en el día de ayer al respecto", recordó al referirse a los comentarios de Bianchi.

Penadés optó por por seguirle el juego. "Dígame, ¿le fue mal en el negocio y decidió dedicarse a la política por eso?", le preguntó. "Me fue muy bien", contestó Sabini. Pero Penadés insistió. "¿Y entonces qué hace acá?", interrogó. "Molestar", respondió el senador frenteamplista.

Penadés siguió con la ironía y dijo no creer en esa afirmación. "Usted siempre aporta. Lo suyo es muy interesante" le dijo, concluyendo el intercambio.

Consultada por El Observador, Bianchi insistió en que todo se trato de una broma. "Los aprecio mucho a los dos", dijo en referencia a Sánchez y a Sabini. "Ellos saben que fue jorobando".