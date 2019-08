El patrimonio oriental

El tiempo pasa y pasará rápidamente. Estamos a las puertas de un hecho de nuestra historia. Tendremos elecciones y nos preparamos para algo muy importante para las ciudadanas y los ciudadanos que poblamos nuestra tierra.

Años atrás participé en facultad en una mesa examinadora. Era de una materia más del programa y el tribunal se apartó un poco de la rutina y preguntó a un alumno sobre “el patrimonio”. Respondió con claridad pero los profesores deseaban una respuesta más personal. “Y, para usted, ¿qué es el patrimonio?”. Son esas preguntas que nos hacen pensar y, sin pasar por el antiguo Derecho Romano, podemos expresar que patrimonio es a la vez un producto que da a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado o se crean en el presente y se trasmiten a las generaciones futuras para siempre.

En 1945 se creó la UNESCO, como organización de las Naciones Unidas para la educación, las ciencias y la cultura. Es precisamente ese organismo el que vela con diligencia por el patrimonio cultural. Vienen, de inmediato, las palabras de Artigas. En una ocasión expresó: “No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad”.

Efectivamente el patrimonio de una Nación muchas veces estará en juego. Quizás no se trate de bienes culturales sino del conjunto del esfuerzo hecho por mujeres y hombres que han ido dejando sus vidas.

“Ma di dottore mi parlate”, dice un personaje de una ópera. Pero voy en la búsqueda del Derecho Romano. Allí está la institución de la “dote”. Era nada menos que el conjunto de bienes que era entregado al marido para ayudarlo a sostener las cargas matrimoniales. Junto a la dote estaban los bienes parafernales. Suena a infierno pero no lo es. Los bienes parafernales estaban formados con los bienes propios de la mujer y que no formaban parte de la dote. Algunos piensan que se tratarían de alhajas personales o cosas semejantes que quedaban en poder de la esposa. Los romanos nos legaron la mentalidad jurídica que los caracterizó. Por eso, cuando hablamos de igualdad es necesario apresurarnos para decir que igualdad es el derecho a dar a cada uno lo suyo pero no es semejante a dar a todos lo mismo.

Pero volvamos al patrimonio oriental que es riquísimo y que hemos heredado de nuestros mayores. Dentro del mismo está el cultural. Aunque suene a extraño, dentro del mismo se encuentran nuestros pájaros y los animales que habitan en nuestro territorio. Quizás algún recuerdo de niño me lleva a pensar en el hornero. Un ave que conocemos bien. Fue Leopoldo Lugones quien se adelantó para advertirnos que “la casita del hornero tiene sala y tiene alcoba”. Así nos pone por delante de un elemento de nuestro patrimonio.

Existe peligro de extinción para algunas especies que integran nuestro patrimonio. Horacio Quiroga está en nuestro patrimonio con sus “Cuentos de la selva”. Aves y animales que quizás no conozcamos pero están nuestros bosques, ríos y arroyos. Quizás el chajá, la mulita, el lobito de río y la nutria no nos resulten lejanos pero son de nuestro patrimonio.

Quizás alguna vez en un viaje por nuestro territorio, pudimos observar cómo el zorro gris aprovecha unos instantes para cruzar la ruta. No es un pensamiento negativo sino una advertencia, porque el animalito comparte nuestra propia cultura. A veces mueren en el intento pero sus mismos compañeros no cejan. Son parte de nuestro rico patrimonio.