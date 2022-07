El plan de obras viales: US$ 2,5 millones de inversión por día y los Cremaf como estrella

“El mayor plan de obras de los últimos tiempos”, se leía en la pantalla del auditorio del anexo de Torre Ejecutiva, donde el martes por la tarde el gobierno presentó detalles del plan de infraestructura vial para el quinquenio.

En algo más de una hora abundaron las cifras. En 2022 habrá inversiones por US$ 905 millones que equivalen a US$ 2,5 millones de inversión por día. En todo el quinquenio 7.692 km de los 8.833 km que componen la red actual habrán tenido algún tipo de intervención. El 81% de las rutas nacionales tendrán obras en ejecución en este período. Eso demandará una inversión de US$ 3.500 millones en todo el período.

Habrá 4.440 kilómetros con recuperación de pavimento y 2.600 kilómetros tendrán cambio de estándar, pasando de bitumen a mezcla asfáltica o a hormigón, con una durabilidad 7 a 10 años, sin necesidad de ser intervenidas nuevamente. El Ministerio de Transporte realizará 642 kilómetros de obras nuevas, otros 342 kilómetros para llegar a “balastro cero” en todo el territorio, además de 227 puentes, a lo que se suman 100 rotondas nuevas, 10 intercambiadores y terceras vías, entre otras obras.

Salen las PPP, entran los Cremaf

Una herramienta clave que está utilizando el gobierno para la realización de obras a través de la Corporación Vial del Uruguay (CVU) son los Contratos de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiación (Cremaf). Bajo esa modalidad se prevén ejecutar US$ 507 millones hasta 2024.

Entre dichas obras, destacan la construcción de la doble vía de las rutas 1, 5 y 9, lo que supone una mejora de la conectividad de estos corredores en aspectos de seguridad y fluidez en rutas donde confluyen el transporte de bienes, el desplazamiento doméstico y los principales destinos turísticos, según las autoridades.

Esta herramienta es también sustituto de las contratos de Participación Público Privada (PPP), que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Issac Alfie, volvió a definir como “demasiado caros” y “poco operativos”.

Alfie repasó números en detalle, y concluyó que en los siete corredores viales ya adjudicados por PPP se podrían haber ahorrado US$ 1.050 millones a lo largo de 20 años.

El economista también destacó que entre algunos de los objetivos que se colocaron al momento de buscar nuevas alternativas para hacer obras viales estaban las de poder aumentar la competencia entre las empresas a través de tramos más chicos, distribuir los riesgos de manera “más eficiente”, y reducir los costos transaccionales, financieros, además de los tiempos de licitación y de obra.

Los contratos Cremaf implican la realización de la obra en dos años, el posterior mantenimiento y el repago en 10 años. En el gobierno sostienen que el mecanismo presenta la ventaja de ser “más ágil y sencillo” que el de las PPP y supone, por un lado, un pago fijo (mediante certificados irrevocables de pago) y por otro, pagos por disponibilidad asociados a la disponibilidad y al cumplimiento de niveles de servicio durante la etapa de mantenimiento. Ambos pagos se realizan al cabo de los 10 años de la concesión de mantenimiento.

El Ministro de Transporte, José Luis Falero afirmó que aunque se decía que era “imposible” sacar un pliego licitatorio en menos de un año en el Estado, ahora se logró “revertir esa situación” y tener pliegos prontos en cuatro meses para poder largas las licitaciones rápidamente. “Era posible, lo que faltaba era articular mejor en el Estado”, dijo.

También resaltó el “entusiasmo” encontrado en el sistema financiero para acompañar el proceso de inversión que Uruguay necesita. Han visto con muy buenos ojos el nuevo contrato Cremaf”, destacó.

“Acá no se trata de refundar, se trata de utilizar lo que venía en marcha, no dejarlo caer, activarlo e incorporar nuevos sistemas que nos permitan hacer más gestionando mejor los recursos”, añadió el ministro. En otra parte de su presentación, Falero resaltó que la idea de “invertir bien en obras de calidad” que permitan tener “certeza de durabilidad se viene cumpliendo a rajatabla”.

El papel de CVU

El presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND, José Luis Puig explicó que CVU tiene en ejecución dentro del quinquenio un plan vial por US$ 1.806 millones, algo más del 60% del plan total de obras del MTOP.

La CVU gestiona las obras de mantenimiento y refacción de la malla concesionada, que comprende los corredores internacionales (rutas 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 23, 93 ,99, 101, 102 y ruta interbalnearia), así como obras en rutas ubicadas fuera de la malla concesionada.

Durante el año 2021, se acordó una ampliación del contrato original hasta 2051, incorporando la duplicación de rutas ya pertenecientes a la malla concesionada (tramos de las rutas 1, 5 y 9) y además la ruta 26, que implicarán la extensión de la red vial concesionada desde los 2.636 km actuales a 3.400 km aproximadamente, según detalla el proyecto de Rendición de Cuentas.

Además, CVU tendrá a su cargo la ejecución de las obras tendientes al acondicionamiento de 38 puentes en las rutas 2, 3, 5 y 20, y el bypass e interconexión con Paso de los Toros vinculados a la nueva planta de fabricación de pasta de celulosa en el centro del país. También participará en la ruta 6 que se ejecutará a través de diferentes modalidades de gestión o financiamiento.