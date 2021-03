El primer año de Vivienda: la "ambición" de 50.000 viviendas, la "herencia" y lo que se concretó

Al asumir como ministra de Vivienda, Irene Moreira se trazó una meta que sabía era difícil de cumplir. Como el déficit habitacional era de entre 50 mil y 70 mil viviendas, la secretaria de Estado se basó en esos números para trazar un objetivo ambicioso: "Nos hemos marcado (construir) unas 50 mil viviendas", dijo en una entrevista con El País. "Queremos llegar a ese número. Pero sé que es ambicioso". A los meses admitió que no se alcanzaría esa cifra.

Moreira dijo que la pandemia del coronavirus incidió de forma negativa en los planes de la cartera porque los ingresos cayeron. Las cuotas se dejaron de pagar, se dejaron de aplicar multas y recargos y hubo bonificaciones para quienes pagaban en fecha.

"Se hizo el aporte, pero no entraba plata al arca del ministerio. Realizamos control y ejecución para lograr una mejor gestión", dijo Moreira al programa Justo y Pecadores de Radio Uruguay.

El objetivo de la cartera de vivienda dista de esa "ambición" de 50 mil viviendas que se había propuesto la ministra y la meta ahora es construir un 20% más que en el quinquenio anterior. El número está alrededor de 23.500 soluciones habitacionales, indicó Moreira. "Es la línea base que podemos conseguir", dijo y aseguró que se seguirán buscando "soluciones para aumentar ese número".

La cifra está plasmada en el Plan Quinquenal de Vivienda en el que se proyecta generar 23.728 soluciones habitacionales a través de los distintos programas del ministerio y contando las viviendas que ya estaban en ejecución en la administración anterior.

En noviembre, en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto, el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackembruch, se refirió a que ese número "ambicioso" –el de 50 mil viviendas– y dijo que la construcción de esa cantidad es lo que se "promovería".

Ese número ideal de 50 mil viviendas se alcanzaría con el apoyo del sector privado a través, entre otras cosas, de un fideicomiso.

Primer año

La "situación presupuestal" del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) está "comprometida por la herencia de la anterior administración", describe la memoria sobre el primer año de gestión de las nuevas autoridades.

En la nueva administración "se advirtieron situaciones que requirieron el inmediato control" como 62 expedientes que "no fueron resueltos" por el gobierno frentista. A su vez, hubo otros "compromisos asumidos y no cumplidos", como un terreno adeudado al Banco Hipotecario del Uruguay, con una prestación de US$ 450 mil.

Pero, ¿cuántas soluciones habitacionales hubo en el primer año? Según los datos de la Dirección Nacional de Vivienda, se terminaron 2.797 soluciones en cooperativas, construcción de viviendas, construcción de viviendas para el BPS, autoconstrucción asistida, viviendas de Mevir y relocalizaciones. A este número se le deben sumar otras 8.939 viviendas que están en ejecución, según consta en el balance.

A su vez, la ministra destacó que específicamente en el Plan Juntos –el programa de la cartera para atender las situaciones de mayor vulnerabilidad– hubo un aumento del 15% de soluciones si se compara el período abril y setiembre de 2020 y 2019.

A su vez, hubo 5.677 soluciones a través de los programas de acciones sobre el stock, como los préstamos y subsidios para la refacción, mejora y ampliación de las viviendas. Y hubo 1.574 contratos firmados a través del Fondo de Garantía de Alquileres.

Unos 250 hogares fueron beneficiarios de proyectos culminados por el Programa de Mejoramiento de Barrios y hubo 91 regularizaciones de complejos habitacionales.

Durante el primer año, el MVOT lanzó un plan para bajar los costos de la construcción que consiste que facilitar la obtención del certificado que requieren las empresas que construyen con métodos alternativos, como la madera.

Moreira insistió con que en la cartera están trabajando "lo más rápido posible para dar las soluciones de vivienda. "He recorrido a lo largo y ancho el país y he visto cosas que erizan la piel, después de tantos años de bonanza que tuvimos", dijo.