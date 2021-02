El primer día en la UAM: más caminatas y formalización, zanahorias de regalo y el trébol que falta

Puntualmente, a las 5 de la mañana y con un 95% de los puestos de las cinco naves del Mercado de Frutas y Hortalizas (MFH) activos, se estrenaron este lunes varias labores en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), que recibió la operativa de comercialización hortifrutícola (y en otros rubros vinculados) que durante 84 años se realizó en el viejo Mercado Modelo.

En un terreno de 95 hectáreas –con 65 de ellas ya construidas y en funcionamiento– sobre Camino Pérez, lindero a la ruta 5, productores granjeros, comerciantes mayoristas y el sector minorista (puesteros, feriantes, supermercadistas y otros), entre otros actores, estrenaron las instalaciones de la UAM, un mercado considerado por su comando directivo “como el más moderno en toda América Latina”, un lugar más amplio, limpio y confortable, pero donde –fue la primera “queja” de algunos– hay que caminar mucho más: el área es 15 veces mayor al tamaño del anterior mercado.

Allí, conforme pasen los días y todo se vaya poniendo en funcionamiento, trabajarán unas 600 empresas y cada día habrá un flujo de al menos 5 mil personas. Una pequeña ciudad en el área rural de la capital del país, que recibirá y distribuirá no solo productores de granja.

Juan Samuelle

Cada nave dispone de muelles laterales y un corredor central, entre los puestos.

Varias horas antes del mediodía, momento en el que la UAM fue inaugurada este lunes 22 por las autoridades –encabezadas por Luis Lacalle Pou, presidente de la República; Carolina Cosse, intendenta de Montevideo; y Daniel Garín, presidente de la UAM–, fue constante ver a los funcionarios de la UAM atendiendo consultas, ubicando a la gente y trasladando diversos mensajes, como la necesidad de mantener la higiene, el orden y especialmente el uso de tapabocas sobre todo en los sectores cubiertos.

Cuidarse, y cuidar al nuevo mercado, fue un mensaje constante de los directivos y funcionarios de la UAM en tanto fueron recorriendo cada una de las naves.

Juan Samuelle

Los camiones atracan a poca distancia del destino de la mercadería.

Avance en la formalización

Alfredo Pérez, gerente de Estrategia y Desarrollo de la UAM, mientras recorría una de las naves junto a Antonio Aufe (empresario mayorista que estuvo presente en el acto fundacional del viejo Mercado Modelo y fue de los primeros en aceptar el traslado a la UAM), informó a El Observador que una de las grandes ventajas que permite este nuevo polo de comercialización “es el avance en la formalización, ya hay de 700 a 800 personas que laboralmente se han formalizado para ser parte de la UAM”.

Aufe, a su lado, fue tajante: “Esto nos cambia la vida, es un antes y un después. Claro que se extraña al viejo mercado porque fue toda una vida aquello, pero sin dudas que esto es mucho mejor para todos, capaz hay cosas a mejorar, pero hay que tener paciencia y ayudar entre todos”.

“Algo a destacar, es que vimos a la gente entusiasmada, contenta... claro que hay cositas para mejorar, pero vamos a hacerlo entre todos”, mencionó Pérez mientras recorría puesto por puesto para ver cómo iba todo.

"Estamos cansados, pero con la sensación del deber cumplido. La UAM es como una plantita, hay que seguir regándola, hay que abonarla, para poder enfrentar mayores desafíos. Es una obra amigable, que permite una sana competencia y que sirve para que muchos puedan mejorar, sirve para mejorar cómo le llegan los alimentos a la sociedad, por ejemplo", dijo Pérez.

Sobre el flujo de actividades, mencionó como dato que "ingresaron 2.800 vehículos, algo imposible en el viejo mercado".

Cerca de esa zona, enterado de la presencia del periodista, un empleado de un puesto dijo, en voz alta: “Está precioso esto, pero lo mejor es que entra solo la gente que viene a laburar, nada de gente rara”.

Juan Samuelle

Alfredo Pérez en su recorrida, puesto por puesto.

Incertidumbre y optimismo

Antonella Gordillo, una de las principales productoras de zanahorias del país –su establecimiento está próximo a Sauce, en Canelones– y al frente de uno de los puestos mayoristas en la UAM, dijo: "Sin dudas para todos quienes trabajábamos en el viejo mercado esto es mucho mejor, por logística, higiene, confort. Hay mucha cosa positiva y seguro habrá cosas para ajustar, eso es lógico, pero estamos contentos, vi a la gente entusiasmada, con una mezcla de incertidumbre como siempre pasa con todo nuevo emprendimiento y optimismo”.

Destacó, cuando se le preguntó por algún detalle novedoso, “la cantidad de gente que vino con sus familias. Es el primer día y es un día histórico y querían ser parte de eso, por ejemplo, hoy conocí muchas mujeres trabajadoras que son fundamentales en las empresas de los clientes”.

En tanto preparaba unos atados de zanahorias (que obsequió al presidente, Luis Lacalle Pou; a la intendenta, Carolina Cosse, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte; y al director nacional de la Granja, Nicolás Chiesa) remarcó la necesidad “de todos poner lo mejor de cada uno para que la UAM sirva para que todos los involucrados mejoren, por ejemplo, respetando los horarios”, para que democráticamente a las 5 de la mañana oferentes y demandantes de productos estén listos para vender y comprar.

El obsequio del atado de zanahorias a las autoridades fue "simbólico": así, en atado, no en cajones, era como se preparaban y vendían en la época en la que su abuelo iba al Mercado Modelo, contó esta joven emprendedora.

#AHORA Antonella Gordillo, productora de Canelones invita a las autoridades con el producto de su cosecha. pic.twitter.com/3rRy2iGBaj — MGAP (@MGAPUruguay) February 22, 2021

Otros empresarios fueron aportando diversos conceptos: que era "una buena señal" que en el primer día estuviera lloviendo, con todo lo que eso significa para la producción de campo; que era una pena que aún hubiese algunos puestos en distintas naves sin comenzar a trabajar siendo que estaban comercializados; que cuesta un poco entender el régimen de ingresos con vehículos, horarios y tarifas de estacionamiento pero que es cuestión de acostumbrarse; y que era "otra buena señal" que al acto inaugural concurrieran políticos "de todos los pelos".

Juan Samuelle

Ventaja para quien vende y compra: estaciona a pocos metros.

Julio y Verónica Fernández, productores en la zona Rincón del Cerro, se vieron beneficiados por la ubicación de la UAM (sobre Camino Pérez, a un costado de la ruta 5). Otros, en cambio, deben empezar a movilizarse antes, porque les queda un poco más lejos. “Nos queda más cerca, es todo nuevo, tenemos que seguir viendo qué conviene traer para vender y qué no”, dijeron. También mencionaron un detalle: los muelles de carga y descarga son una de las grandes mejoras en la operativa, aunque al ser del mismo nivel en todas las naves “son de una altura ideal para los camiones grandes, para los chicos no”.

Juan Samuelle

Los Fernández: el nuevo mercado les queda más cerca.

Lo que falta: el trébol

Varios de los operadores coincidieron en que la calidad de la UAM es óptima, que les mejora el confort en sus manejos, que valió la pena la inversión que hubo que realizar, pero también señalaron algo que falta: el trébol en la ruta 5, a la altura del km 11,5.

Al amanecer, cuando la llegada de camiones de variado porte, camionetas y autos era intenso, pero también próximo al mediodía cuando coincidió el retiro de mucha gente y la llegada de quienes lo hacían para participar del acto inaugural, se tardó bastante en ingresar desde la ruta a camino Pérez o hacer el trayecto inverso.

Si bien hubo varias unidades de Policía Caminera ordenando el flujo de tránsito y se hizo obligatorio utilizar la rotonda (no se puede seguir directo sobre la ruta 5 aunque se vaya directo hacia el norte o hacia el sur), quedó claro que es un debe.

Juan Samuelle

El viejo Mercado Modelo, presente, en un mural al costado del Edificio Administrativo.

Hay que caminar más

En tanto, dentro de la UAM, una de las zonas de estacionamiento, un grupo de cinco changadores, próximo a las 11 ya, descansaban y mezclando sus voces dijeron que este lunes fue más agotador que otros, recordando a los lunes en el viejo Mercado Modelo.

“Acá todo está más lejos, caminamos mucho más y las piernas lo sintieron”, dijo uno. De inmediato, otro sumó: “Igual estamos contentos, un poco perdidos todavía, estamos conociendo el lugar, pero aunque todo quede más lejos esto es mucho más lindo y se trabaja más cómodo, solo hay que caminar más”.

También mencionaron que la ubicación del nuevo mercado a algunos les vino bien, porque viven en barrios próximos, aunque a otros no tanto: deben madrugar más e incluso aprontarse un par de horas pasada la medianoche para llegar antes de las 4.

En ese sentido, que haya cinco líneas de ómnibus que llegan a la terminal lindera a la UAM cubre las necesidades de traslado de muchos, pero no de todos: “Yo me bajo del 409 en la ruta 22 vieja y tengo que venir caminando, hoy por suerte hice dedo y me levantó un camión”, mencionó otro de los changadores.

Juan Samuelle

Los changadores, en un momento de descanso, luego de caminar más que antes.

Mucho más limpio

En la zona de la nave B del sector hortifrutícola un puestero que llegó desde el barrio Cerro para aprovisionarse, sentado en la caja de su camioneta, hacía cuentas tras las compras.

Luego de la consulta sobre cómo le fue en el primer día, admitió que “todo acá es nuevo, está mucho más limpio, es todo más profesional por decirlo de algún modo”.

Igual, admitió Jonathan Rodao, hay que esperar a que pasen los días “para ver cómo se acomoda todo, pero creo que sin dudas se mejoró”.

Juan Samuelle

Jonathan Rodao, con casi todo listo para volver a su puesto en el Cerro.

Juan Samuelle

Al fondo, el Edificio Administrativo, visto desde la Nave B.