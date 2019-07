El primer domingo de votación para tres militantes sub 20

Mateo Estrella llegó a votar acompañado al Colegio Federico Ozanam en Villa Española. Se bajó de un auto en el que esperaba su familia, con la credencial en una mano y la lista 404 del Partido Nacional en la otra. Su padre lo siguió hasta el circuito y le tomó varias fotografías antes, durante y después de sufragar. No era un día más. Llegó a su primera votación con la mirada seria y decidida, aunque con cierto nerviosismo para no cometer ningún error que pudiera anular el voto. “No lo quiero romper”, decía mientras cortaba la tirilla del sobre.

Estrella tiene 19 años pero participa en política desde hace diez. Empezó sirviendo café en circuitos de Rocha, ayudando a sus abuelos maternos, herreristas que militaban para la lista 71. Formalmente tuvo más presencia en las elecciones de jóvenes del Partido Nacional en 2016. Previo a esa instancia, Luis Lacalle Pou fue a su casa del barrio La Unión a participar de una reunión con jóvenes y dirigentes de la lista 404. “Lo admiro mucho”, afirmó sobre el líder blanco.

El joven divide su tiempo entre la política y la carrera de Economía que estudia en la Universidad de la República (UdelaR). Se define como un militante “todoterreno”. ”Mi función es lo que la militancia pida. Si hay que repartir listas, se reparten listas”, dijo luego de la votación.

A unos 10 kilómetros de ese lugar esperaba para votar por primera vez Milena Labandeira en el Preuniversitario de Carrasco. Dedicó la mañana a repartir listas del sector Par del Frente Amplio, que encabeza la diputada Cristina Lustemberg y apoya la candidatura a la Presidencia de Daniel Martínez.

Labandeira, de 19 años, estudió con detenimiento todo lo que tenía que evitar para anular el voto y estaba nerviosa por eso. Apoyada en el muro del colegio, recuerda que se acercó primero al feminismo hace tres años y luego a la política como militante y analista, ya que estudia Ciencia Política en la UdelaR. En un proceso de “refinar” su ideología, vio que la mejor opción para militar era el Frente Amplio. “Mediante redes sociales y la web del FA me empecé a informar y me encontré con Par”, dijo sobre la elección del sector al que se sumó en enero de este año. La ley de primera infancia impulsada por Lustemberg, definirse como un sector feminista y la calidez que recibió en la primera reunión de Par la convencieron. “Cuando encontrás el lugar adecuado lo sentís y este es el lugar en que me siento cómoda”, confesó.

Estudiar y militar no es tarea sencilla, y Labandeira hace énfasis en lo que eso implica. “Hay cosas que a veces no se identifican fácil, en realidad se piensa que son solo repartir listas pero es mucho más. Es ir a reuniones, a coordinadoras, juntarse con otros compañeros de otros sectores, ir a plenarios, a reuniones semanales”. Esto también explica, según su visión, que sea la única de su grupo de amigos que milita.

Durante este domingo, Nicolás Núñez visitó varias veces el Colegio Seminario en su rol de delegado general de la lista 30.600 del Partido Colorado, que apoya a Ernesto Talvi. Registrar las listas, ir al circuito y controlar que no estuvieran escondidas son algunas de las funciones que realizó. Esa lista apuntala a Carlos Rydstrom como diputado y al mismo Núñez como integrante de la convención departamental. “Es muy emocionante votar por primera vez y votarme a mí mismo”, dice luego de votar, en la puerta del colegio, al que más tarde ingresará, nuevamente, en su rol de delegado.

Núñez tiene 20 años y a pesar de que es delegado del sector, no conocía a Ernesto Talvi hasta hace un año. “Me gustó lo que escuché, quedé convencido con las propuestas”, afirmó. Su primer acercamiento a la política fue en agosto del año pasado en un evento del precandidato colorado. “Me llevó un amigo. La clave de Talvi es la educación y fue lo primero que me enganchó. Si bien tiene sus propuestas de seguridad, le busca la vuelta a que este problema viene de la educación. Yo soy un convencido de eso y encontrar un candidato que lo diga era lo que buscaba”, explicó.

Hasta ese primer evento, Núñez estaba totalmente afuera de la política, aunque con ganas de participar. “Votaba por primera vez y sentí que era el momento de involucrarme. Como estudio derecho tuve ciencia política y me empezó a gustar”. En su balanza, el derecho y la política tienen el mismo peso, por lo que le cuesta verse con un cargo político en el futuro, abandonando su profesión. También es el “bicho raro” entre sus amigos. “Muchos votaron porque yo estoy en la lista, pero tampoco están muy interesados, y hay otros que ni tenían credencial. Va de la mano con un descreimiento de la política general”, apuntó.

La militancia 2.0

Los militantes sub 20 son nativos digitales. Las redes sociales son una extensión de su forma de comunicarse y es natural que las utilicen también para militar. En el universo de medios sociales, Twitter está en el trono como herramienta para hacer política.

Labandeira opina que algunos métodos de propaganda están “un poco obsoletos”, y que las redes sociales acercan a los más jóvenes. “Se está buscando renovar la política y las redes sociales son un buen espacio para alentar a los jóvenes”, puntualizó.

Estrella es activo en Twitter e incluso polemiza si es necesario. “Es un espacio de descargo, de aportar con comentarios, de explayar lo que pensás”, y habló sobre las peleas en Twitter: “Cuando te sacás con algún comentario y tirás algo, pero siempre con respeto. Mientras tengamos esa base, creo que todo vale”.En este sentido, el militante blanco defendió a su precandidato de los “ataques con noticias falsas” durante la campaña. “No salí a contratacar a los que se supone que están tirando noticias falsas, pero sí salí a defender”, sostuvo.

En el caso de Núñez, el uso político de Twitter se basa en la difusión, sin entrar en polémicas. “Generalmente retuiteo cosas, subo alguna foto de eventos”.

La relación con los líderes

Los líderes de los sectores son referentes para estos jóvenes. Estrella encontró un “espacio enorme” en la lista 404 con el diputado Martín Lema a la cabeza. “Es una lista muy horizontal, me siento cómodo ahí y es un buen lugar para expresarme”, sostuvo.

Labandeira también se siente a gusto en su sector, en el que “los jóvenes tiene su espacio y son escuchados” y describe a Lustemberg como “atenta”. “Siempre está en todas partes, acompañándonos en todas las actividades. Estábamos repartiendo listas en Portones y ella pasó con el auto a traernos comida y agua”, dijo.

El candidato a diputado de la lista por la que milita Núñez tiene 28 años y eso acerca “a los jóvenes a la militancia”. Logró convencer a algunos de sus amigos a participar de la agrupación, gracias al relato de su propia experiencia. “Hay varios que están dando una mano. La forma de seguir creyendo (en política) es participando”, aseguró.