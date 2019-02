El príncipe Carlos y los celos de sus hermanos: un drama en la familia real

Toda familia guarda en su historial alguna pelea más o menos fuerte. Las familias reales no son la excepción, y encima todo se hace más fuerte por su nivel como figuras públicas y por el poder -económico y real- que acumulan. Un documental británico exploró el vínculo entre el heredero al trono, el príncipe Carlos, y sus hermanos menores, y descubrió la grieta que los separa.

Carlos es el mayor de los cuatro hijos de la reina Isabel II y su esposo, el duque Felipe. En orden le siguen Ana, Andrés y Eduardo. Todos trabajan para la Corona y han tomado responsabilidades oficiales. Eduardo desarrolló además una carrera militar exitosa aunque no demasiado extensa, y tuvo su propia productora de televsión, mientras que Andrés es célebre por su matrimonio y posterior divorcio con la excéntrica Sarah Ferguson.

Andrés es el que más resiente a Carlos y su descendencia. Lógicamente, como hermano menor, su peso en la familia y ante el público siempre fue menor, y a medida que los hijos de Carlos, Harry y William, fueron cobrando protagonismo, y teniendo hijos que lo fueron postergando aún más en la línea sucesoria del trono de su madre (actualmente es el octavo, si ya se cuenta al hijo o hija de Harry y Meghan Markle) se fue reduciendo aún más. "Durante buena parte de su vida, Andrés fue el repuesto de Carlos y fue alguien muy importante", explica en el documental Richard Kay, un periodista que se ha dedicado durante años a cubrir las idas y venidas de la familia real. "Era el número dos, el segundo hijo varón de la reina y si a Carlos le pasaba algo, era Andrés quien se haría cargo".

Hasta sus hijos han sido motivo de competencia: el casamiento de Harry y Meghan tapó al de la hija de Andrés, Eugenie, que se realizó cinco meses después.

Si bien es un papel con ventajas y pocas responsabilidades, Andrés no se siente cómodo en el papel secundario que le ha tocado, revela el documental. Según Kay, una vez el príncipe Carlos llegó a decirle: "El problema con mi hermano Andrés es que quiere ser igual que yo", según publica el diario español El País.

Pero el que peor la pasa es Eduardo, el más joven de los hijos de Isabel II, del que parece que ni su madre se acuerda. Ingrid Seward, biógrafa del integrante de la familia real (que no lleva ningún título oficial al menos hasta la muerte de su padre), cuenta en el documental: "Un año, por su cumpleaños, desayunó con la reina y no se dijeron nada. Ni tarjeta, ni regalo. Ella no sabía que era su cumpleaños".

Aislado y solitario, el documental explicita que Eduardo y Carlos solo se cruzan en verano, cuando el clan se retira al castillo de Balmoral, en Escocia. Justamente con Escocia está vinculada una de las grandes peleas de los hermanos, cuando en una ocasión Eduardo encontró una serie de kilts -la tradicional pollera escocesa- de su hermano mayor, y se los puso para una cena. Su hermano mayor, al verlo, lo obligó a sacárselo al grito de "¡Qué haces vistiendo eso! Soy el único que puede usar ese kilt. Es para el príncipe de Gales".