El profundo pedido de "respeto" de Gabriel Neves luego de recibir "amenazas" por su cambio de look

Gabriel Neves, el ex volante de Nacional y actual futbolista de Sao Paulo de Brasil, tuvo que pedir “respeto” en sus redes tras las “amenazas” que recibió luego de cambiar su look teñirse el pelo de color rosa.

El futbolista dio a conocer su nuevo look con fotos en las redes y en el entrenamiento de su equipo.

Pero recibió críticas y ataques que lo llevaron a hacer un extenso descargo en sus redes.

“Aprovecharé y haré una pasada rápida aquí, con mi portugués un poco malo, pero solo para explicar: puedes estar tranquilo con las amenazas y maldiciones, eso no me importa. Ha pasado un tiempo desde que decidí disfrutar de mi vida como a mí me gusta”, escribió en Instagram.

Gabriel Neves y el cambio de look

“Aprendí que tengo que respetar a los que me respetan y que ser futbolista no me hace dejar de ser quien soy. Incluso entiendo que el color rosa sea incluso malo para la gente, pero no deja de ser un color, ¿no?”, agregó Neves

El volante lamentó tener que hacer este tipo de declaraciones, cuando su equipo se prepara para disputar la final de la Copa De Brasil ante Flamengo, mientras no hay actividad en el Brasileirao por los partidos de Eliminatorias 2026.

“No tienes que hablar mierda, no voy a jugar más y no voy a jugar menos. Todos se cortan y tiñen el cabello, pero yo decidí hacerlo del color que quería”, señaló.

“Entiendo, sí, muchos también dicen que volví de la lesión jugando menos, es parte. Estoy entrenando todos los días con los chicos para que el equipo mejore y consiga nuestros objetivos. Tampoco pienso sólo en el personal, el equipo siempre está por delante”, agregó.

Por último, Neves dijo sentir pena por tener que dar su explicación.

“Así que eso es todo: tomate el tiempo de maldecirme o criticarme para hacer algo mejor. Respeto y siempre he respetado a la afición, y no dejo de hacerlo porque disfrute o viva mi vida. De todos modos, estamos juntos y nos vamos a São Paulo. Lamento tener que escribir esto, pero así es la vida, ¿verdad?”.

El mensaje de Neves