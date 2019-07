El récord que rompió "Game of Thrones" en las nominaciones a los Emmy 2019

HBO/Sky La octava y temporada final de "Game of Thrones" recibió reseñas mixtas y disgustó a algunos seguidores de la serie.

Game of Thrones ha sido la gallina de los huevos de oro de HBO y las nominaciones este martes a los premios Emmy lo han demostrado una vez más.

El drama épico que llegó a su fin el pasado mayo recibió el número récord de 32 nominaciones a los premios de la Academia de Televisión estadounidense.

Con esto supera a NYPD Blue, que en 1994 obtuvo 26 candidaturas para estos galardones.

Game of Thrones ha conseguido más Emmys que cualquier otra serie en la historia de la televisión, con 47 estatuillas.

Y para seguir con números asombrosos, en sus ocho temporadas, la serie de culto acumuló 161 nominaciones a los premios de la televisión.

Las nominaciones a la edición 71º de los Emmy fueron anunciadas este martes en Los Ángeles. La ceremonia tendrá lugar el próximo 22 de septiembre.

HBO Emilia Clarke recibió una nominación a Mejor Actriz de una serie dramática por su papel en "Juego de Tronos".

Las candidaturas para Game of Thrones llevaron a HBO a dominar por encima de Netflix, el servicio de streaming que el año pasado se impuso al canal de televisión por cable.

Además de la nominación al Mejor Drama, la serie se destacó también en las candidaturas que reconocen las interpretaciones.

Cuatro actrices de GoT figuran en la categoría de Mejor Actriz de reparto en una serie dramática: Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner y Maisie Williams.

En la misma categoría pero para actores, tres de los nominados también son de GoT: Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau y Peter Dinklage.

HBO El actor Peter Dinklage ha sido el único intérprete del drama que ha ganado el Emmy.

Dinklage ha sido el único intérprete del drama que ha ganado el Emmy, según la revista Variety, al llevarse tres trofeos por su papel como Tyrion Lannister. El actor ha sido nominado por cada temporada de la serie.

Emilia Clarke y Kit Harington, por su parte, recibieron nominaciones en las categorías principales de Mejor Actor y Actriz en una serie dramática.

Nominados en las categorías principales

Mejor serie dramática

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This is Us

Mejor serie de comedia

Barry

Fleabag

The Good Place

Marvelous Mrs. Maisel

Russian Doll

Schitt's Creek

Veep

Mejor miniserie

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse Verdon

Sharp Objects

When They See Us

Mejor actriz en una serie dramática

Emilia Clarke (Game of Thrones)

Jodie Comer (Killing Eve)

Viola Davis (How To Get Away with Murder)

Laura Linney (Ozark)

Mandy Moore (This Is Us)

Sandra Oh (Killing Eve)

Robin Wright (House Of Cards)

Mejor actor en una serie dramática

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Kit Harington (Game Of Thrones)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Billy Porter (Pose)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Mejor actor de una serie de comedia

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Bill Hader (Barry)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

Anthony Anderson (black-ish)

Don Cheadle (Black Monday)

Mejor actriz de una serie de comedia

Christina Applegate (Dead To Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Natasha Lyonne (Russian Doll)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

