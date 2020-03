El regreso de Amaral al Gran Parque Central: el combo perfecto para los hinchas

El Gran Parque Central reabrirá sus puertas este jueves para que Nacional juegue su primer partido del año en su estadio, cuando desde las 19:15 horas se enfrente a Estudiantes de Mérida de Venezuela por el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El equipo tricolor y los hinchas bolsos volverán a su casa cuatro meses después del último juego disputado en el escenario de La Blanqueada, el 2-0 ante Fénix del 7 de noviembre pasado por la décima fecha del Torneo Clausura.

Luego, el estadio albo se cerró para continuar con sus obras durante las últimas fechas y las finales del Campeonato Uruguayo, y durante la pausa por fin de año y el verano.

Durante la pretemporada, el equipo que hoy dirige Gustavo Munúa realizó partidos de pretemporada en el Parque, donde se pudo apreciar que el césped mantiene su buen estado.

Además, el club informó de los avances de las obras en los palcos y las tribunas.

.@NacionalTV1899 te muestra el avance de las obras en el Gran Parque Central



Mirá el contenido completo en https://t.co/h9tbwla2Gw 📺🔵⚪️🔴#PrimerEstadioMundialista #NacionalSiempre pic.twitter.com/8NstaMc38s — Nacional (@Nacional) February 10, 2020

El regreso de Amaral

El partido de este jueves ante Estudiantes también puede tener el regreso de Rodrigo Amaral al estadio tricolor. El volante se perfila para ser titular en el equipo de Munúa y de esa forma volvería a jugar en el Parque.

Carlos Pazos

¿Cuándo fue su último partido? El enganche zurdo jugó por última vez en el GPC el pasado 19 de mayo, hace casi 10 meses, en el triunfo ante Defensor Sporting por 1-0.

Amaral guarda buenos recuerdos de ese encuentro porque el gol del triunfo fue suyo al encontrar una pelota en el área y definir de zurda contra un palo.

El volante, que fue titular en el equipo que dirigía Álvaro Gutiérrez, jugó un gran partido y fu sustituido a los 78 minutos por Mathías Cardacio.

En tanto, su último partido por Copa Libertadores en el Parque fue el 5 de mayo del año pasado ante Cerro Porteño, encuentro en el que el volante también marcó para poner el empate 1-1 con un golazo de tiro libre que estuvo entre los mejores tantos por esa vía para la Conmebol.

La lesión y la vuelta

El 10 tricolor pasaba por un buen momento en el cierre del Apertura y a la siguiente fecha del triunfo ante los violetas, ante Rampla Juniors en el Campus de Maldonado, volvió a anotar para abrir el marcador en la victoria por 3-0.

Pero ese partido tuvo un triste final para Amaral porque fue en el que se lesionó de su rodilla. A los 41 minutos fue sustituido y a los pocos días se confirmó que tenía rotura de ligamentos, por lo que fue intervenido en Buenos Aires, lo que marcó el final de su temporada 2019.

Leonardo Carreño

El enganche hizo una larga recuperación y volvió este año para el inicio del Torneo Apertura, en el que ingresó desde el banco ante Rentistas y Cerro Largo y fue titular y figura, con un gol, frente a Wanderers el pasado domingo.

Ahora, en la previa del estreno tricolor por la Libertadores en el Gran Parque Central, el volante se perfila para regresar al estadio albo frente a sus hinchas y en una noche de copa, en la que aún no debutó en la presente edición porque no fue tenido en cuenta en el triunfo ante Alianza Lima.

“Ojalá esté ante Estudiantes y si no me toca, alentaré desde el banco a mis compañeros o desde la función que me toque cumplir”, dijo Amaral este martes en conferencia de prensa. “Tenemos que seguir trabajando al máximo cada día porque ahora tenemos un lindo desafío en casa por Copa Libertadores y es muy importante ganar”, agregó.