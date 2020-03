Amaral salió solo por cansancio y está a la orden de Munúa para el jueves

El volante de Nacional, Rodrigo Amaral, dijo este martes que el domingo fue sustituido durante el partido contra Wanderers por cansancio, que no sufrió una lesión y que está a la orden del técnico Gustavo Munúa para el encuentro de este jueves frente a Estudiantes de Mérida por la Copa Libertadores. El partido se jugará a la hora 19 en el Gran Parque Central.

En cambio el que sí está en duda es el delantero Gonzalo Bergessio, quien dejó ese partido ante los bohemios con una contractura en la zona de gemelos. El argentino ya se perdió el primer partido del grupo frente a Alianza Lima en Perú.

Amaral y Santiago Rodríguez fueron los dos jugadores que se presentaron en conferencia de prensa, minutos antes del entrenamiento en Los Céspedes, programado para la hora 17.

Regreso con gol

“En el primer tiempo (ante Wanderers) me sentí bien, en el segundo ya estaba más cansado en lo físico, el técnico me vio fatigado y optó por sacarme. Hay que seguir creciendo y ojalá que pronto pueda estar los 90”, expresó Amaral.

Reconoció que “desde que arrancamos la pretemporada estamos en charla con Gustavo (Munúa) por el tema físico. Ante Wanderers me sorprendió y arranque jugando. Ojalá esté ante Estudiantes y si no me toca, alentaré desde el banco a mis compañeros o desde la función que me toque cumplir”.

Durante el primer tiempo del partido contra Wanderers fue clave en la victoria transitoria por 2-0 (después el bohemio lo empató), autor de un gol. Amaral no era titular desde el 25 de mayo pasado, cuando sufrió rotura de ligamento. En febrero disputó minutos en los partidos contra Rentistas y Cerro Largo por el Apertura.

El jueves Nacional jugará su segundo partido de Copa tras ganarle a Alianza Lima de visitante. Ganarle a Estudiantes de Mérida en el Gran Parque Central: “tenemos que seguir trabajando al máximo cada día porque ahora tenemos un lindo desafío en casa por Copa Libertadores y es muy importante ganar”, dijo.

Sobre el rival, que en la primera fecha del grupo F perdió de local ante Racing de Avellaneda, indicó: “Los vamos a estudiar a fondo en estos días. Son tres puntos igual que todos, así es la Copa, no hay que dar ninguno por perdido. Además, volvemos al Parque, nuestra casa, con nuestra gente y ojalá ganemos”.

El plantel regresó a los entrenamientos y Munúa dará a conocer este miércoles los nombres de los jugadores convocados. Bergessio está en duda y si no llega, lo sustituirá Thiago Vecino, igual que Mathías Suárez con un esguince. El que está descartado es Claudio Yacob, recuperándose de un desgarro.