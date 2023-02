El regreso de Silvia Kliche a la TV: en Polémica en el Bar y para hablar de ovnis

Fue una de las caras más famosas de la televisión uruguaya de la década de 1990. Co conductora de Telemundo, en Canal 12, junto a Néber Araujo y Laura Daners, actriz de teatro, pareja del basquetbolista Jeff Granger, y madre de Jayson, figura de la selección uruguaya.

Luego desapareció de los medios, pero el domingo reapareció. Y en prime time, en Polémica en el Bar, en Canal 10. Pero con una nueva faceta: como ufóloga, es decir, especialista en Ovnis. Es que fue uno de los principales temas del programa del domingo, luego que la semana pasada varias personas anunciaran haber visto ovnis en el cielo uruguayo, lo mismo que en el exterior. En el programa también estuvo invitado el investigador Henri Gelencser.

“En este tema todos tienen su opinión, es una experiencia personal. Yo no puedo negar que existan los extraterrestres o los ovnis porque los vi muchísimas veces”, dijo Kliche, que para justificarlo fue para atrás en la historia. “Todavía no se encontró el eslabón perdido, y se sabe que en un momento el ser humano tuvo una evolución cuántica. La ciencia que no permite ser cuestionada no es ciencia, es religión”.



En 2019 Silvia Kliche escribió un libro, Pahacuti, sobre sus experiencias con ovnis. "En 2019 dije que estábamos en el quinto Pachacuti y que venían grandes transformaciones para la humanidad. Y en eso estamos. El último Pahacuti fue cuando la conquista europea en América", ejemplificó la periodista sobre el momento crucial de la historia en el que se dio.

Particularmente, Kilche habló de una experiencia que vivió hace cuatro años, en el Cerro Uritorco, en Argentina, que según ella "es la autopista de los ovnis". "Estábamos haciendo vigilia, toda la noche despiertos, esperando tener ese contacto. Vimos dos naves iguales, alineadas, con focos que apuntaban hacia abajo. Nostros tratábamos de sacar las cámaras pero de pronto vimos una luz gigantesca que empezaba a hacer señales intermitentes. Y en otro Cerro ascendió una nave enorme", dijo mientras mostraba un video.

"Los medios recién están abordando esto ahora, cuando nosotros venimos desde hace décadas mostrando evidencia, hablando del tema. Yo no creo que sea una oleada de ahora, existió siempre, pero ahora tenemos todos una cámara en la mano, y con la pandemia pudimos observar más el cielo".

Dijo que según su experiencia en el Uritorco “estas naves se trasladan a las 3 de la mañana mayoritariamente, y aunque se trasladan sin sonido, sí emiten ondas de ultrasonido, que es escuchado solo por los perros, y por eso los ladridos en la madrugada. “Se camuflan con las nubes, con las estrellas, tienen una tecnología impresionante”.

“Gracias a Dios todos los contactos que tuve fue además con otras personas. Hoy puedo hablar con ellos. Nos basamos en lo que está ocurriendo ahora, pero no rascamos en la historia. Hasta el propio Papa dijo que es posible que existan. Hace pocos años el aeropuerto Jorge Chávez de Perú estuvo detenido por horas, porque había ovnis en la pista, había naves en la pista. Tengo un documento oficial donde dice que la operativa estuvo detenida por ovnis”.

“Piensan que los investigadores somos conspiranoicos. Hay que tener cuidado, tiempo después quizás terminan teniendo razon", agregó Kliche.