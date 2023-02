Ovni en Uruguay: Fuerza Aérea recibió más de 100 denuncias de un fenómeno con "un nivel de extrañeza interesante"

La Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni) recibió más de 100 denuncias de personas que vieron básicamente lo mismo, de dos a cinco luces "naranjas o ámbar" que se movían "sin patrón alguno". El secretario general de Cridovni, Marcos Temesio, dijo a El Observador que el fenómeno presenta "un nivel de extrañeza interesante".

Este miércoles, un equipo de la comisión que depende de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) recabó testimonios en Paysandú donde el sábado varias personas vieron luces intermitentes en las Termas de Almirón. Luego, en la madrugada del martes y en la del miércoles, otra vez se volvieron a ver las luces. El director de Turismo de Paysandú, José Manuel Galván, compartió a El Observador el video que grabó una de las testigos con los que habló Cridovni.

Pese a que los integrantes de Cridovni ya volvieron a Montevideo, tienen previsto recorrer otros departamentos, porque las luces no se vieron en Paysandú, sino también en Canelones, Tacuarembó, Rocha y Maldonado. Esa posiblemente será una de las próximas etapas.

El otro paso es que Cridovni recolecte y compare los materiales disponibles. Varios vecinos brindaron videos y fotos de vecinos; incluso un experto astrofotógrafo de Paysandú facilitó un registro de muy buena calidad del evento. Desde Cridovni solicitarán a información de los radares de los aeropuertos de Carrasco y de Durazno para ver si presenciaron objetos que no reconocieron como aviones. Con la suma de la "información meteorológica" y teniendo en cuenta la trayectoria de astros, satélites y chatarra especial, "se va limpiando" la investigación para determinar qué se vio en el cielo uruguayo, explicó Temesio.

"Ahora el material recopilado pasará por un tamiz con varios parámetros para determinar la extrañeza del objeto, que puede llegar a ser de origen desconocido", dijo el secretario general de Cridovni a El País.

Consultado por El Observador, sobre qué puede ser el "origen desconocido", Temesio dijo que hasta que no termine el proceso no se puede determinar, pero sostuvo que el evento tuvo "un nivel de extrañeza interesante". Es común que lleguen denuncias a Cridovni, pero no de tantas personas que hayan visto básicamente lo mismo, con videos y fotos, dijo Temesio que está en la comisión desde 1989.

¿Qué se vio en el cielo de Uruguay?

Los mismos testigos dijeron a la comisión de Fuerza Aérea que lo que vieron "no era el Starlink". En 2020, varias personas alertaron en las redes sociales haber visto “luces extrañas” en el cielo uruguayo y muchos lo denunciaron ante Cridovni. Al haber sido tantos, el organismo se vio obligado a divulgar un comunicado explicando que las luces eran “satélites pertenecientes al proyecto Starlink de la empresa estadounidense SpaceX”.

Pero no es el caso esta vez, según dijeron los propios testigos –que ya conocen cómo se ven los satélites de Starlink– le dijeron a la comisión de Fuerza Aérea y según explicó Temesio.

Por los satélites de la empresa de Elon Musk, se ven "más luces" y éstas siguen un patrón, al contrario de las luces que investiga actualmente la Cridovni que no tienen "un patrón definido", explicó Temesio.

Wikimedia Commons

Los satélites de Musk fotografiados desde la tierra

El astrónomo uruguayo que trabajó en la Nasa, Sebastián Bruzzone, explicó que lo visto en Paysandú "podría ser interpretado como el pasaje de la Estación Espacial Internacional que está visible desde Montevideo en estos días".

El secretario general de Cridovni entiende que el astrónomo tiene argumentos para afirmar eso, y reiteró que la comisión no descarta opciones, más allá de lo relacionado a Starlink. Temesio dijo que no son "detractores de nada". "En lo personal, cuando me hablan de vida extraterrestre yo siempre digo lo mismo: nosotros vivimos en un pequeño puntito azul que se pierde en lo más profundo del universo, por lo tanto creo que en esa inmensidad no deberíamos, o no podríamos, ser los únicos seres vivientes. Debería haber algo más", sostuvo. "Eso no quiere decir que estén viniendo acá, pero la posibilidad está".