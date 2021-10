El represor Gilberto Vázquez murió a los 76 años

El militar retirado Gilberto Vázquez, uno de los principales represores de la última dictadura (1973-1985), murió este viernes en el Hospital Militar, informó Telemundo (canal 12) y confirmó El Observador con fuentes del Ministerio de Defensa.

El coronel retirado admitió que el Ejército ejecutó, torturó y realizó el “segundo vuelo” hacia Argentina. Trabajó durante la dictadura para el Servicio de Información y Defensa (SID) y participó en el Plan Cóndor en Uruguay.

En 2009, junto a los militares retirados José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge “Pajarito” Silveira y Ernesto Avelino Ramas, fue condenado a 25 años de cárcel por 28 delitos de homicidio especialmente agravado, en lo que se conoció como el "segundo vuelo". En octubre de 2011 fue procesado por el homicidio especialmente agravado de María Claudia García Irureta-Goyena, madre de Macarena Gelman.

“Tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no me arrepiento”, declaró ante un Tribunal de Honor militar en julio de 2006, algo que se conoció gracias a un pedido de acceso a la información pública que la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos hizo al Ministerio de Defensa.

Las declaraciones permanecieron ocultas en la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa hasta agosto de 2020, cuando vieron la luz.

El coronel retirado participó del controvertido Tribunal de Honor de julio de 2006. Los integrantes de ese tribunal que escucharon a Vázquez admitir haber ejecutado y torturado a prisioneros, entre otras confesiones, no informaron a sus superiores, y a su vez, las autoridades civiles del primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005–2010) no dieron cuenta a la Justicia de esos crímenes.

Los tribunales que juzgaron a Vázquez por haberse fugado del Hospital Militar mientras permanecía detenido a la espera de que se procesara un pedido de extradición de Argentina por el caso Gelman, concluyeron que el represor había cometido una “falta gravísima” y violado el honor de la fuerza.

La jueza Dahiana da Costa resolvió, a fines de diciembre de 2020, que el represor debía volver a la cárcel luego de que un informe médico solicitado por la fiscalía concluyera que el condenado no tenía impedimentos físicos para la prisión efectiva. La disposición debía cumplirse de manera inmediata.

“El señor Gilberto Vázquez Bisio puede volver a ser alojado en centro carcelario con los cuidados médicos y de especialistas necesarios, como asimismo toda la medicación indicada”, señaló un informe de la junta médica del Instituto Médico Forense (ITF) liderada por los doctores Zully Domínguez, Federico Alonso y Ruben Arias.

El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, había solicitado, en 2018, que el coronel retirado regresara a la cárcel, luego de ser notificado que le habían concedido la prisión domiciliaria.

Hasta ese momento Vázquez vivía en Rivera y tenía custodia policial de 24 horas ya que no portaba tobillera electrónica. En abril de 2021 fue internado en el Hospital Militar donde murió este viernes, porque había sido internado tras contraer coronavirus en la cárcel de Domingo Arena.