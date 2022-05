El show desde adentro: un episodio fundamental para innovadores, inversores y futuros unicornios

“¡La oportunidad de tener al próximo Apple!”. La frase de Silvina Moschini, CEO de She Works! y una de las expertas del Círculo del Dinero, describe con precisión la idea esencial de Unicorn Hunters, el show de enrichtainment en el que desfilan ideas brillantes y realizables en plena etapa de consolidación y crecimiento.

Los episodios del show siempre ponen en primer plano a hombres y mujeres cuyas empresas están a punto de dar un salto. Escalabilidad, ideas disruptivas, finanzas y ambiciones. Todo forma parte del programa y cada experto hace un aporte imprescindible. Además de Moschini, otras cinco personalidades suman su valiosa mirada para ayudar a los espectadores-inversores a tomar decisiones. Ellos son Steve Wozniak, el visionario que fundó Apple junto a Steve Jobs, Rosie Rios, ex tesorera de los Estados Unidos, Moe Vela, ex Director de Administración de Joe Biden, Lance Bass, artista e inversionista y Alex Konanykhin, CEO de Transparent Business.

A diferencia de los otros episodios del show, aquí son los propios panelistas los que abren al público las puertas de la “fábrica de unicornios” destacando a los mejores participantes y resaltando anécdotas inspiradoras y estrategias que vale la pena observar.

Mirada de expertos

Descubrir, invertir e impulsar a empresas emergentes es una tarea que los integrantes del show realizan episodio a episodio. Pero hoy han decidido conectar ese papel con sus propias historias. Rosie Ríos relata que durante la administración Obama formó parte del equipo que trabajó por la Jumpstart Our Business Startups Act. La ley, que entró en vigencia en 2013, significó un fuerte estímulo para las pequeñas empresas porque, entre otras cosas, impulsó el crowdfunding. “Y casi diez años después soy parte de una plataforma que mantiene el espíritu de aquella ley”.

Por su parte, Steve Wozniak cuenta: “12 veces por día escucho a gente que me pide inversiones o apoyo con mi nombre” dice Woz después de recordar que en los tempranos tiempos de Apple, Steve Jobs y él pasaron siete meses para poder financiar la construcción de mil computadoras. “¡Claro que si hubiera existido un programa como éste, hubiéramos acelerado las cosas!”.

“Millones” de reuniones

Pero ¿quiénes son verdaderamente los ganadores del show? Silvina Moschini, CEO de She Works! no tiene dudas al respecto: “El hecho de estar aquí significa que vencieron a otras miles de compañías que solicitaron entrar al programa”. Lo dice luego de recordar a los empresarios Lauren Foundos (Forte Fitness) y PJ Piper (Far UV Technologies). Piper, el primer participante de la serie, destaca la visibilidad que le dio Unicorn Hunters. “Yo no podría haber estado en 2,5 millones de reuniones en estos últimos meses”, ejemplifica.

Unicoin y el acceso a inversiones

El diseño de Unicorn Hunters permite que, a partir de cifras accesibles, cualquier persona pueda invertir no sólo en un unicornio en particular sino en “la fábrica de unicornios en general”. El CEO de Transparent Business Alex Konanykhin explica que el programa se beneficia al tomar posiciones de capital en las compañías participantes y que todos los potenciales inversores pueden acceder a la información detallada del modelo de negocios en transparentbusiness.com/invest.

Unicorn Hunters es una plataforma que conecta emprendimientos altamente innovadores con inversores de todo el mundo. A través de Unicoin, la primera criptomoneda que genera dividendos, el programa impulsa a startups con potencial de unicornios. Simultáneamente, se democratiza el acceso a inversiones al ofrecer una criptodivisa respaldada por una reconocida comunidad de negocios. Todos los episodios están disponibles en UnicornHunters.com, LinkedIn Broadcast, Facebook Video, YouTube y Vimeo.