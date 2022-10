El tiktoker Tomás Holder disparó contra Viviana Canosa en la casa de Gran Hermano: "Habló de mí y a la semana la echaron"

La nueva edición de Gran Hermano, que empezó este lunes y que se emite en Argentina por Telefe, en Uruguay por Canal 10 y durante las 24 horas por la plataforma Pluto TV, ya presentó a sus personajes y más de uno generó polémica en el arranque.

Uno de los que ya había llamado la atención incluso en la etapa del casting fue el tiktoker e influencer Tomás Holder, de 21 años, que generó múltiples reacciones en los espectadores y usuarios de las redes.

En estos primeros días de la casa, Tomás ya fue protagonista de una polémica que trascendió el programa, y que lo vinculó con la comunicadora Viviana Canosa, que hace algunas semanas se desvinculó de A24, donde conducía Viviana con vos.

Canosa se había referido en su programa a Holder con declaraciones incendiarias.

"A este nabo le tirás una pala y sale corriendo... ¿Qué edad tiene este pibe? Se parece al gigoló, es casi igual. Uno con más fierros, el otro más flacucho. Los dos son vagos. El tipo se cree que es un influencer de verdad... lo levanté yo. No lo conoce nadie", había dicho Canosa.

En la casa, María Laura Álvarez le preguntó a Tomás cómo había tomado en su momento esos dichos de Viviana con vos. "¿Cómo lo tomaste? Vos hiciste los casting y estaban los que subían los videos y se burlaban de todos...", comenzó su compañera de vivienda.

"No me importó —dijo Tomás—. Canosa habló de mí y a la semana la echaron del programa. Una mina de 40 y pico de años que habla de un pendejo de 20. Dijo que yo nunca agarré una pala. No tengo que agarrar una pala porque puedo estudiar y hacer lo que me gusta y vivir de eso".

Y luego siguió: "No la nombro igual. A la semana la echaron. Yo me lo tomo bien porque es gente grande, es una resentida de la vida. Porque laburan de algo que no les gusta y yo, como soy un pibe de 21 años que puedo laburar de lo que me gusta. Yo no tengo nada que opinar. Si vos me decís que viene y me critica un chabón que es súper exitoso en la vida, te la acepto porque construiste algo. Pero esta gente que no construyó nada, no me cambia en nada", concluyó.