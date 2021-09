El uno por uno de Uruguay: el gol memorable de Pereiro, el inagotable Nández y la garra no se negocia

Uruguay le ganó 1-0 a Ecuador este jueves en un partido muy difícil por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, que tuvo a Gastón Pereiro como el autor de un agónico gol, un tanto que cuando en el futuro se recuerde este partido, será rememorado como el día de la victoria con el gol de Pereiro en la hora en el Campeón del Siglo.

Como se esperaba, fue un juego muy diferente al del domingo ante Bolivia, al tratarse este jueves de un rival de mayor nivel y con un juego muy sólido en nivel defensivo. Eso hizo que el trámite fuera muy cerrado, friccionado y que se definiera como se resolvió, con una mínima ventaja para el ganador.

El uno por uno de Uruguay

Fernando Muslera (5). Fue el capitán celeste y llegó a 126 partidos, superando a Maxi Pereira y se convirtió en el segundo jugador con más partidos en la selección. En el primer tiempo no tubo intervenciones con las manos. Con los pies, comenzó algo impreciso en las dos primeras, pero luego corrigió. En el segundo tiempo estuvo bien parado en un cabezazo de Plata que salió directo a sus manos.

Nahitan Nández (7). Arrancó con una acción en la que cabeceó desde el piso. Tuvo buenas combinaciones con De Arrascaeta cuando se volcó a su banda. En el primer tiempo fue quien más intentó generar peligro con desbordes y diagonales, pero le faltó precisión en el último toque. El segundo tiempo lo comenzó ofuscado con los fallos de la terna. A los 62 le metió un buen centro al Canario Álvarez y a los 75 cometió una falta al filo de la roja, en la que recibió amarilla. En el final, con sus últimas energías, se mandó al área y metió un centro excelente para el gol de Pereiro.

L. CARREÑO

Nández, un tractor por la derecha

Ronald Araújo (5). Entró en lugar del lesionado Diego Godín y se ubicó en la derecha de la pareja de centrales. Tuvo un buen despeje en un dos-uno que superó a Nandez. También cortó pelotas con cierto peligro, pero le faltó precisión para salir jugando. En el segundo tiempo no pudo controlar una llegada en velocidad que Josema logró despejar. Luego, puso mucha entrega para despejar pelotas y terminó sentido en la espalda.

José María Giménez (5). Pasó a jugar en el sector izquierdo de la pareja de centrales. Tuvo un buen corte en una carga al comenzar el partido. Luego, hizo su habitual tarea sin complicaciones. En el arranque del segundo tiempo no pudo parar a Plata, que lo pasó a velocidad, y Ecuador tuvo la más clara del partido hasta ese momento. Después, desactivó una clara jugada de gol con un cierre dentro del área chica y terminó el partido haciéndose fuerte en la zaga, con una jugada en la que quedó la sensación de haber cometido penal.

Matías Viña (4). Volvió a la titularidad en medio de la pulseada que se ha dado en estos días por la disputa del puesto entre él y Piquerez. Fue desbordado una vez al principio y luego estuvo correcto en la marca. En la faceta ofensiva, se proyectó, pero le faltó culminar bien los centros. En el segundo tiempo, agotado y con complicaciones, fue reemplazado.

AFP

Araújo reemplazó a Godín

Federico Valverde (5). Esta vez comenzó por la derecha. Arrancó participativo, luego fue perdiendo contacto con la pelota. En el segundo tiempo tuvo una muy buena jugada por derecha, con velocidad, un enganche y un centro que cayó sobre el travesaño.

Matías Vecino (5). Tuvo que cubrir los espacios que dejó Nández cuando subió. Se mostró para ser salida y tuvo buenas y malas para pasar la pelota. Anticipó bien varios balones. Tuvo su entrega habitual y pudo haber marcado un golazo, pero por fuera de juego fue anulado.

Rodrigo Bentancur (6). Comenzó por la zona izquierda y luego cambio de punta con Valverde. Recuperó varias pelotas, en algunas yendo al piso y también dentro del área. Por derecha tuvo una situación en la que se paró como puntero y tuvo una buena habilitación para Brian Rodríguez, la única de Uruguay en el primer tiempo, pero este picó en fuera de juego. En el segundo tiempo, comenzó con proyecciones con pelota, sin lograr finalizarlas, y cometió una dura falta que pudo costarle la roja. Terminó acalambrado tras otro gran esfuerzo.

Giorgian De Arrascaeta (4). Buscó juntarse con Viña y Nández. Le quedó en el área una pelota de aire a los 40’ pero no pudo calzarla de zurda. Hizo un gran esfuerzo para estar bien posicionado a la hora de defender y para presionar, pero no se destacó en el juego ofensivo, su especialidad.

Brian Rodríguez (4). Esta vez no tuvo tanta participación como ante Bolivia. Buscó habilitar a Viña y tuvo algunas proyecciones individuales, con buenos arranques, algo diferente en el equipo, pero sin lograr pasar a los últimos marcadores. Fue sustituido en el segundo tiempo, quizás con varios minutos de más en cancha.

L. CARREÑO

Festejo de Uruguay

Agustín Álvarez Martínez (4). Había expectativa por ver cómo iba a responder en su segundo partido con la selección, ante un rival más exigente que Bolivia, el de su debut con gol. En el primer tiempo no recibió pelotas en el área. Bajó metros, luchó, le cometieron faltas y también hizo alguna. Recién a los 62 tuvo una, en un buen centro de Nández, que cabeceó pero se fue afuera.

Joaquín Piquerez (4). Entró por Viña para proteger el sector izquierdo. Prácticamente no pasó al ataque y en una de ellas intentó probar desde afuera del área, pero fue trabado. De ese rebote llegó la jugada del gol anulado a Vecino

Maxi Gómez (4). Ingresó por Álvarez Martínez e hizo un gran desgaste, luchando pelotas, chocando con los rivales y buscando alguna, pero no tuvo habilitaciones.

Gastón Pereiro (6). Entró por De Arrascaeta y se ubicó con perfil cambiado por la banda derecha. No estuvo preciso con la pelota y no pudo dar habilitaciones destacadas, pero en el cierre del partido pareció como 9, algo que a lo largo de su carrera ha demostrado saber hacer de muy buena forma, y puso un cabezazo para el gol del 1-0 y de la victoria que le permite a Uruguay pasar a ser tercero en la tabla. Cuando el volante fue convocado, llamó la atención su citación porque no estaba en actividad. Luego, tuvo minutos ante Bolivia en el final. Y este jueves marcó un gol muy valioso para la celeste, sin dudas el más importante de su carrera en la selección mayor, que será recordado cuando se haga mención a este partido.

Federico Martínez (-). Tuvo su debut en la selección uruguaya, al ingresar por Brian Rodríguez cuando el partido aún estaba cerrado. No tuvo oportunidad de destacarse, pero buscó la pelota desde que pisó el césped.