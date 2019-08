El uruguayo que compitió por ser el mejor del mundo en Microsoft Word

Por Joaquín Pisa - Especial para Cromo

¿Alguna vez pensaste, luego de hacer una excelente presentación de Powerpoint para tu clase o tu trabajo, que eras el mejor para manejar el programa? Bueno, deberías comprobarlo en el Microsoft Office Specialist (MOS) World Championship, el campeonato mundial para especialistas de Office, en el que participaron 162 jóvenes del mundo entero, de entre 13 y 22 años.

Certiport

El MOS llegó a su edición número 18 hace dos semanas en Nueva York, y repartió seis premios de Excel, Word, Powerpoint, uno para la edición 2013 y otro para la 2016 de cada programa.

El uruguayo Iván Asplanato, de 16 años, del Liceo Crandon, participó del MOS 2019 en la categoría Word 2016. Fue la tercera participación consecutiva en la que participó un uruguayo en este certamen.

Compitiendo con gigantes

El adolescente clasificó mediante la competencia nacional, luego de tomar un curso básico en su liceo. "Había cinco diferentes horarios, vos ibas al tuyo y competías. Una computadora calificaba tu trabajo. En el nacional logré 98%, y ahí clasifiqué", afirmó y viajó a Estados Unidos.

"Te dan dos planillas, una con lo que tenés que hacer, y otra para hacerlo. El objetivo es lograr que el documento que vos hagas sea lo más parecido posible al que te dan. Tenés 50 minutos y después se apaga la compu". Así explicó Iván cómo es la competencia mundial, en la que no sabe cuál fue su posición, ya que solo anuncian a los 10 primeros de cada categoría. A diferencia del torneo nacional, el mundial sí es corregido por personas físicas, y la velocidad es mucho más importante para definir un vencedor.

Asplanato reconoce que había cosas que no sabía al momento de competir, debido a no haber elegido tomar el curso experto, pero las pudo solucionar ingeniosamente en el momento. Fue premiado, como todos los participantes, con un diploma especial "Specialist" por haber competido, que "es muy importante para el currículum, como la red de contactos que te da haber ido", comentó.

Certiport

Hoy sigue hablando con algunos participantes de Europa, Asia, Oceanía, además de los latinoamericanos: "Yo no tenía un grupo de uruguayos con quienes moverme, así que me movía por la tarde con grupos de Latinoamérica". Su experiencia fue inolvidable: de mañana competía y de tarde recorría Nueva York.

Iván, que cursa quinto científico y quiere seguir una carrera relacionada con el software, cree que debería haber más competencias, para que más jóvenes del país puedan tener la experiencia de participar. "Uruguay está en la tercera división. Si se hicieran más competiciones, más personas podrían ir al mundial, que sirve mucho para el currículum. Acá hay trabajos que llevás un certificado viejo de Word 2000 y te lo aceptan. Las instituciones educativas tendrían que darle más impulso".

Estas competencias además les darían la oportunidad de conocer un poco más lo que se van a enfrentar. De acá "te vas con un concepto de la competencia, pero había cosas que yo nunca había hecho", indicó.

Certiport

El mundial de Office

Para este año, según la página oficial del organizador Certiport, 850 mil personas de 112 países se inscribieron para participar de las finales de la decimoctava edición del MOS, 12% más que en 2018.

Para participar en el mundial, se debe contar con una certificación en Microsoft Office, y tener entre 13 y 22 años. En países donde estos torneos están más desarrollados, hay competencias regionales, que llevan a nacionales. De estas clasificaciones se termina con aproximadamente 150 clasificados al mundial, que se desarrolla todos los años en julio, en Estados Unidos.

El ganador de cada categoría se llevó US$ 7.000, el segundo US$ 3.500 y el tercero US$ 1.500. Además, los organizadores les entregaron a los vencedores algunos dispositivos Microsoft, compañía que apoya activamente al mundial desde sus inicios, además de los diplomas Specialist que todos los participantes reciben, informó el portal especializado Infotechnology.

Tres de los campeones fueron europeos, dos de Rumania y uno de Grecia, dos asiáticos (China y Macao), y completó la tabla un estadounidense.

Certiport

