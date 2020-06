El video antirracista de Meghan Markle que se viralizó tras la muerte de George Floyd

La vida pública de Meghan Markle no empezó con el príncipe Harry. Antes de ser una de las mujeres más analizadas, criticadas y perseguidas por los tabloides anglosajones, Meghan fue actriz y activista. Y desde hace varios años, la canadiense se embandera en causas sociales relacionadas al feminismo, la igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo. Es por eso que ahora reflotó un video que la esposa del príncipe de Inglaterra protagonizó hace 8 años, cuando todavía no era parte de la familia real.

Quizá en aquel momento el contenido pasó más desapercibido, pero ahora se viralizó.

En 2012 Meghan grabó una campaña antirracismo impulsada por Erase The Hate. En mayo de 2020, la muerte del afroamericano de 47 años George Floyd en manos de un policía en Mineápolis resignificó las palabras de la actriz.

Con una remera blanca con la leyenda "No apoyaré el racismo", la entonces intérprete de la serie Suits dijo a cámara: “Para mí esto es algo muy personal, soy de dos razas. Mucha gente no sabe cómo identificarme, y muchas veces he tenido que ser una mera espectadora de las cosas que me han dicho, a veces chistes ofensivos, o cómo me han llamado”.

Además, la duquesa de Sussex contó en el vídeo que dos años atrás alguien llamó a su madre “con la palabra que empieza por 'n”, en referencia a nigger, un término que se aplica de un modo despectivo y agresivo con la población negra en Estados Unidos.

Y las palabras que a principios de la década pronunció Meghan podrían aplicarse a la coyuntura actual: “Así que más allá de ser una cuestión personal creo que puedo ver el panorama de cómo está nuestro país ahora mismo, y cómo está el mundo, y cómo las cosas pueden mejorar”

Es por su vigencia y la visibilización que tiene en la actualidad la esposa del nieto de la reina Isabel II que este vídeo se recuperó por parte de sus seguidores, que lo compartieron en distintas páginas con motivo de las protestas que sacuden a todo Estados Unidos tras la muerte de Floyd. .

En referencia a cómo la trataba la gente dependiendo de si la veían como una mujer negra o mestiza, Meghan expresó que "tu raza es parte de lo que te define, el mundo te trata según te ve”. Y admitió que vivir en Los Ángeles es “como vivir en una burbuja”. En tanto, viajar a distintas partes del mundo le ayudó a comprobar que todavía existen “muchas mentes cerradas”.

“Estoy muy orgullosa de mi herencia, de la de ambas partes, de dónde vengo y hacia dónde voy”, afirma Markle, hija de madre negra y padre blanco. “Pero sí que espero que cuando llegue el momento de tener hijos la gente tenga la mente más abierta para ver cómo cambian las cosas. Tener un mundo lleno de mezclas lo hace mejor, más bello, más interesante”, subrayó quién ahora es madre de Archie, el primer hijo que tuvo junto a Harry hace un año.