El viejo cowboy baila boleros

La imagen de una camioneta pickup Chevrolet de los años cincuenta recorriendo un campo en Texas mientras se escucha de fondo una canción country del viejo estilo (no el pop de estos días), marca la pauta del territorio emocional e imaginario que recorrerá el conductor del vehículo, un personaje cuya edad resulta difícil de determinar, aunque suponemos que ya pasó los 80 y que lo mejor de su vida quedó atrás hace mucho. En el primer diálogo tras el majestuoso prefacio audiovisual y la visión expansiva del paisaje, su jefe le dice que ha llegado tarde. “¿Tarde para qué?”, responde el viejo cowboy que demuestra estar de vuelta de todo. A esas dos secuencias elípticas, la sigue otra a pura imagen, muda, en la que, mediante fotos en blanco y negro contenidas en un álbum antiguo venimos a saber que el cowboy fue una estrella de rodeo, que en una doma un caballo se le cayó encima terminando con su carrera, y que su esposa y su hijo murieron en un accidente. En menos de cinco minutos de metraje, a ritmo de vértigo a la inversa, una acotada síntesis de la historia del vaquero Mike Milo filtra los datos principales de la vida de este, anticipada a modo autobiográfico por la letra de la canción: “Señor, he cometido muchos errores / Pero no quise decir nada malo / Y cuando el sol se pone en la ladera / Las noches pueden ser tan largas / Ahora las habitaciones están todas vacías / Y mi almohada se ha enfriado hasta los huesos / Supongo que nunca es demasiado tarde / Para encontrar un nuevo hogar”.