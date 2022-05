Elbia Pereira amplía denuncia por segunda modalidad de estafa con su nombre

La secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, amplió una denuncia este sábado ante Delitos Informáticos de la Policía, luego de que desconocidos pidiesen dinero a sus allegados, haciéndose pasar por ella. Dos personas cercanas a la dirigente fueron víctimas del engaño, e hicieron transferencias de US$ 2 mil y $ 40 mil, respectivamente.

Pereira dijo a El Observador este sábado que otra persona allegada había “caído”, pero con una modalidad distinta a la primera. Ahora, en vez de ofrecer dólares a un precio más tentador que el del mercado para cambiar, dijeron –haciéndose pasar por Pereira– que “estaba en una dificultad y que tenía que cancelar algo (en referencia a una deuda) inmediatamente”. Para eso, él o los estafadores brindaron cuentas bancarias, que son nuevos elementos en la investigación. “Estas personas dan datos”, señaló Pereira.

Captura de pantalla

Historia de WhatsApp hecha por Pereira el viernes 6 de mayo, a la hora 17:41

A la segunda víctima le pidieron $ 50 mil para saldar una supuesta deuda, pero les dijo que no los tenía, e igual les facilitó $ 40 mil, pensando que era Pereira.

Los abogados de Pereira presentaron este sábado ante Delitos Informáticos los nuevos datos. Según lo que los oficiales de la policía le transmitieron a la denunciante, la oficina tiene “más de 70 casos” de este estilo bajo investigación.

Un error que ayudó

“Ya te envié el dinero”, decía un mensaje de texto que Pereira recibió este jueves al mediodía, de parte de una persona amiga de la familia. Para entonces, ya había transferido US$ 2 mil y le habían pedido US$ 1.000 más pero no tenía. Ese mismo día, Pereira hizo la denuncia en Delitos Informáticos.

En paralelo, recibió la llamada de una de sus nueras, alertándola de que había recibido un mensaje por WhatsApp de parte de alguien que se hizo pasar por ella, diciendo que había que cambiado el número y pidiendo que la agendasen el nuevo. El mensaje llevaba la firma de "Elvia Pereira". Su nuera la conoce y sospechó que quien estaba del otro lado no era Pereira, porque no escribiría mal su nombre, que va con “b” y no con “v”.

El viernes el mensaje que se enviaba cambió: llegaba desde otro número, y con el nombre escrito de forma correcta. Sí firmaba “Elbia Pereira”.

La secretaria general del PIT-CNT –que fue presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM-TEP)– tomó dimensión de lo ocurrido y amplió la denuncia ante la Policía. “En ese momento nosotros no sabíamos cual era el alcance”, dijo este sábado.

Además, desde el PIT-CNT comunicaron al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sobre el caso, quien explicó cómo proceder y orientó sobre lo que se debe hacer en este caso.

“Mi interés primordial es que las personas no confíen. En verdad no soy yo”, expresó la secretaria general de la central sindical a El Observador. Y detalló: “Depende de la respuesta que tienen, es cómo contestan”.

“Muy buenas tardes saludos (emoticón) agendar mi nuevo número soy Elbia Pereira Lucas (cuatro emoticones)” es uno de los mensajes enviados. “Ya está radicada la denuncia correspondiente. No soy yo!!!!!”, escribió Pereira en su cuenta de Facebook este viernes, informando a sus amigos. En un tono similar lo reprodujo para sus contactos en WhatsApp.

Captura de pantalla

Posteo en Facebook de Pereira, el viernes 6 de mayo

Él o los estafadores accedieron a sus contactos de WhatsApp mediante Instagram. Pereira ya no tiene acceso a su cuenta de esa red social, y no la ha recuperado.