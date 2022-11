Elecciones Universitarias 2022: cuándo son, quiénes votan y todo lo que tenés que saber

El próximo miércoles 16 de noviembre se celebran en todo el país las Elecciones Universitarias 2022. En esta instancia, 140.000 estudiantes, egresados y docentes de la Universidad de la República (Udelar) elegirán los integrantes de los Consejos de todas las facultades, excepto Facultad de Artes y Facultad de Información y Comunicación (FIC).

La participación en las elecciones es obligatoria.

¿En qué se diferencian de los comicios de 2021?

La universidad ya había realizado, a fines de setiembre del año pasado, unas elecciones universitarias. En esa ocasión se votaron los tres órganos de la institución de educación terciaria: los Consejos de las facultades, Asambleas de Claustro de cada facultad y representantes a la Asamblea General de Claustro.

Ahora se votan únicamente los Consejos de las facultades, a excepción de las mencionadas Facultad de Artes y de Información y Comunicación.

Fuentes de la Udelar explicaron a El Observador que “no es normal” que haya una elección cada año, pero esta situación obedece al atraso que se dio en la edición anterior por la pandemia de covid-19.

En tal sentido, Diego Pérez Calabrese, asistente académico del rector, afirmó que "las elecciones de los Claustros son cada cuatro años y las de los Consejos son cada dos años. En mayo de 2018 fueron las últimas elecciones previas a la pandemia y se eligió tanto Claustros como Consejos en casi todas las facultades. En 2020 correspondía realizar elecciones de Claustros pero se postergaron en sucesivas ocasiones debido a la pandemia hasta realizarse en setiembre de 2021".

"De haberse seguido el calendario normal este año correspondería realizar elecciones tanto de Claustros como de Consejos, pero como los Claustros fueron electos a fines de año pasado y duran dos años solo se votará Consejo", añadió, al tiempo que ratificó que la fecha de esta elección fue establecida por la Corte Electoral.

"Se está trabajando para regularizar calendarios a futuro", acotó Pérez Calabrese.

¿Qué se vota?

De esta manera, se elegirá a los integrantes del Consejo de cada facultad.

Este órgano está integrado por cinco docentes, tres egresados, tres estudiantes y es presidido por el decano o decana (que no es electo a través de estas elecciones, ya que no están asociadas con los comicios que corresponden a los decanos de cada facultad).

Este Consejo tiene a su cargo la dirección y la administración de la facultad que le corresponde, según informa el sitio web de la Udelar.

¿Dónde puedo ver las propuestas y hojas de votación?

Varias listas ya hicieron públicas en sus redes sociales y en varias páginas web.

A nivel de la Udelar, se está elaborando una base de datos en la página web, que se prevé publicar “a principios” de la semana del próximo lunes 7 de noviembre. Esto incluirá no solo las hojas de votación, sino un breve resumen de las propuestas electorales y las vías de contacto, detallaron desde la universidad.

¿Qué facultades votan?

Pueden votar estudiantes, docentes y egresados de las facultades de: Agronomía; Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Ciencias; Ciencias Económicas y de Administración; Ciencias Sociales; Derecho; Enfermería; Humanidades y Ciencias de la Educación; Ingeniería; Medicina; Odontología (menos el orden Estudiantil); Psicología; Química, y Veterinaria.

Pérez Calabrese agregó que las facultades de Artes e Información y Comunicación no forman parte de esta instancia porque "tienen el calendario electoral desfasado", pero indicó que "eventualmente se pondrán a tiro".

Asimismo, de acuerdo con la página web la Corte, el orden de Estudiantes de la Facultad de Odontología no registró ninguna hoja de votación. Por eso, no habrá elección para elegir los miembros al Consejo de dicho orden en esa facultad.

¿En qué horario se realizan las elecciones?

De 8:00 a 19:00 del próximo miércoles 16 de noviembre.

¿Hay clases ese día?

En las facultades donde se vota, no.

En Odontología (donde los estudiantes no van a votar) y FIC (que no forma parte de esta elección) "no habrá clases presenciales" ya que se dispondrán circuitos de votación en esos edificios el día de la elección. "El resto de disposiciones respecto a cursos" que se dicten el 16 de noviembre "depende de las definiciones que tome cada facultad", señaló Pérez Calabrese.

En el caso de la Facultad de Artes en particular, el asistente académico del rector agregó que "al momento no hay suspensión de clases", pero hizo hincapié en que "depende de cada servicio".

¿Quiénes votan?

Estudiantes, docentes y egresados de carreras con no menos de dos años de las mencionadas facultades.

Los estudiantes habilitados son aquellos que hayan ingresado este año y quienes hayan aprobado algún curso o rendido examen durante los años 2020, 2021 y hasta la fecha de cierre de los padrones, que fue el pasado 16 de agosto.

Mientras tanto, los docentes habilitados a integrar los padrones son aquellos —efectivos o interinos— que tengan un año o más de antigüedad continua o discontinua a la fecha de la elección.

A nivel de los egresados, deberán votar aquellos que figuren en los registros con título expedido por la Udelar.

Si una persona pertenece a más de un orden (por ejemplo, un egresado que trabaja como docente en una facultad), hay un orden de prelación a seguir: estudiante, docente y egresado. Por tanto, en el mencionado ejemplo se debería votar como docente.

Asimismo, la elección es por facultad, por lo tanto la persona debe votar en todas las facultades en las que integra alguno de los órdenes.

Están exentos del voto los mayores de 75 años.

¿Qué se necesita para votar?

El único documento necesario es la cédula de identidad.

¿Dónde se vota?

El sufragio es a nivel nacional.

Los estudiantes deben votar en el centro educativo al que concurren, cada docente debe votar en el lugar donde trabaja y cada egresado debe hacerlo en el lugar donde reside, en locales dispuestos por la Corte Electoral.

Se puede consultar el padrón en los sitios de la Udelar y la Corte Electoral.

No está permitido el voto interdepartamental.

Se puede votar de manera presencial y por correspondencia en las oficinas de Correo habilitadas. El horario de votación está sujeto al horario de atención al público que maneje el local del correo y se puede realizar entre el 14 y 16 de noviembre.

Asimismo, quienes opten por votar por correspondencia de igual forma deben hacerlo dentro del departamento al que pertenece su circuito. Además, lo harán en calidad de observado por identidad.

¿Hay otros votos observados?

Sí. Pueden votar en calidad de observado:

• Los miembros de las Comisiones Receptoras de Votos (CRV) electores que no pertenezcan al circuito donde actúan, siempre que su circuito de pertenencia se encuentre en el mismo departamento.

• Los funcionarios electorales electores, siempre que su circuito de pertenencia se encuentre en el mismo departamento.

• Los electores en situación de discapacidad motriz, cuyo circuito de pertenencia no sea accesible, podrán votar en otro circuito accesible del departamento.

• Los electores cuya identidad sea objetada por al menos un miembro de la Comisión Receptora de Votos o por un delegado apoyado por un integrante de la CRV, votarán en carácter de observado por identidad.

¿Hay sanción por no votar?

Sí.

Los estudiantes no podrán rendir exámenes durante dos períodos consecutivos, mientras que los docentes y egresados serán multados con cinco Unidades Reajustables (UR); el importe “se determinará a la fecha de la elección”, según la Corte Electoral.

¿Se puede justificar el no voto?

Sí, ante las facultades a partir de los 90 días de los comicios (es decir, 14 de febrero de 2023) y por 120 (hasta mediados de mayo)

Solo serán pasibles de justificación las siguientes situaciones:

• Padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que impida, el día de la elección, concurrir a la Comisión Receptora de votos; se deberá acreditar mediante certificado médico.

• Hallarse ausente del país el día de las elecciones; se deberá acreditar mediante cualquier medio de prueba documental (certificado de la Dirección Nacional de Migración donde conste la fecha de salida y entrada al país; pasaporte o pasajes que acrediten dichos extremos; constancia de trabajo en el exterior, etc.).

• Haber estado imposibilitado por razones de fuerza mayor (la Corte Electoral considera causa de fuerza mayor encontrarse fuera del departamento en el que le corresponda votar al elector el día del acto electoral); se acreditará mediante prueba documental o declaración jurada.

¿Dónde puedo encontrar más información?

En las páginas web de la Universidad de la República y la Corte Electoral.