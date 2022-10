Este martes empieza la huelga en la Udelar: ¿qué implica y qué alcance tiene?

La Universidad de la República (Udelar) inicia este martes una huelga hasta, al menos, el próximo viernes. La medida es una iniciativa de los funcionarios docentes y no docentes, a los que es probable que en la noche de este lunes se adhieran los estudiantes agremiados. Y eso implica, por lo pronto, que esta semana no habrá clases.

En la Udelar hay enojo. “Es un descontento general que excede cualquier connotación política y que va a la esencia de la Universidad: la falta de presupuesto para educar y educarse”, explica Mariana Achugar, secretaria de Información y Propaganda de la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR).

Es por eso que, en la misma semana que el Senado vota el articulado del proyecto de Rendición de Cuentas, la intergremial universitaria encabeza una medida extrema cuyo antecedente más inmediato se remonta a agosto de 2002 (en plena crisis financiera y cuando el Estado mantenía una deuda millonaria con la Universidad). Antes hubo había habido huelga en 2000 y en 1994.

“La huelga, como toda medida sindicalizada, abraca a los afiliados y a aquellos que se sienten representados aunque no estén afiliados”, aclara el presidente de ADUR, Héctor Cancela. La Asociación desconoce qué porcentaje de los docentes están afiliados porque, entre los problemas presupuestales, "los grados uno y dos rotan tanto que a veces no pasan los cuatro meses en su cargo... no les vale la pena".

Dado que la decisión actual es compartida por los distintos gremios, incluyendo los funcionarios técnicos, la Udelar advierte que esta semana podría haber problemas en las plataformas digitales como el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). También dejarían de funcionar las bedelías y las inscripciones a exámenes.

Al menos tres facultades acompañarán la huelga con ocupaciones de sus edificios: Medicina, Ciencias Sociales y el centro regional de Salto.

Por su parte, el miércoles habrá una concentración frente al Ministerio de Trabajo donde se desarrollará una reunión bipartita. Y el jueves habrá una marcha de todos los sindicatos de la educación en reclamo de una mejora presupuestal.

“No vamos a estar dando clases, pero no nos quedamos en nuestras casas: esta semana es de movilizaciones y visibilidad de lo que está aconteciendo”, insiste Cancela.

La Universidad de la República estimaba que su presupuesto caería hasta 7,6% al fin del quinquenio. La pérdida salarial de sus funcionarios ascenderá al 5,4% para 2024. Y la cantidad de horas docentes en relación al número de estudiantes alcanzará su peor guarismo en décadas. Sobre este último punto, el Senado aprobará una partida de $ 160 millones para la mejora de las horas docentes y extensión en el interior del país.