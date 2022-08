"A riesgo de perder algún voto", rector de Udelar defendió impuesto a egresados

En medio del debate sobre el Fondo de Solidaridad, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, apoyó plenamente la existencia de un impuesto adicional aunque admitó la necesidades de algunos ajustes en su diseño, al considerar de justicia que los egresados realicen algún tipo de aporte a la institución que les permitió formarse.

Arim transmitió esa posición el jueves pasado ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, que en pocas horas ingresará en la discusión plena de la Rendición de Cuentas. Uno de los puntos a resolver en ese proyecto es cómo compensar a la Udelar por la eventual derogación del impuesto adicicional, una iniciativa que fracasó en Diputados pero que recobrará vigencia en la cámara alta.

Ante los legisladores, Arim se animó a adelantar su opinión personal. "(Aún) a riesgo de generarme algunas enemistades y hasta perder algún voto en la reelección como rector", admitió.

"Estoy convencido que está muy bien que los universitarios aportemos a la institución que nos formó", expresó. Sin embargó, marcó que el adicional mantiene un problema de diseño al no diferenciar entre distintas situaciones: todos pagan lo mismo. Incluso cuestionó que para su recaudación se haya generado todo un aparato administrativo, cuando "hasta sería más fácil" hacerlo junto al IRPF.

"No me parece un delirio ni un disparate que los universitarios, a partir de cierto nivel de ingresos que generamos gracias a la Universidad de la República, aportemos algo", insistió. "Lo creo sustantivamente" agregó, para adelantar que, una institución cogobernada, tal vez "a una parte de los egresados no les guste lo que dice el rector".

Arim también habló de algunas "paradojas" que habría que corregir. Por ejemplo, puso el caso de los que egresan de una universidad privada pero realizan un posgrado en Medicina en la Udelar. "Hacen tres o cuatro años de posgrado, de residencia, donde hacen diferencias económicas, y no pagan Fondo de Solidaridad", lamentó. Pero el egresado de la universidad, agregó, sí lo pagará. "Hay algo que no está funcionando en ese esquema, hay un tema de injusticia de por medio que no parece razonable".

Otra de las "incoherencias" planteadas por el rector gira en torno a que, si alguien estudia tres años en la unviersidad y se va el último año a la privada, "cosa que pasa por goteo", pagará Fondo de Solidaridad.

Arim admitió que la eventual eliminación del adicional dependerá del Parlamento. Lo que sí aclaro es que, si eso sucede, la universidad necesita contar con otros recursos que le otorguen la misma estabilidad, ya que son los únicos de libre disponibilidad con los que cuenta la casa de estudios debido que, a diferencia del resto del presupuesto, no vencen anualmente.

Dos o tres fórmulas

Las expresiones de Arim fueron en respuesta a una consulta del senador colorado Raúl Batlle sobre la opinión que la Universidad tiene, en forma conceptual, el cobro del Fondo de Solidaridad. Batlle puso como ejemplo a Chile. Allí, dijo, las universidades públicas son más caras que las privadas. Concentran, además, el mayor desarrollo tecnológico y científico. "No es un fondo de solidaridad el que las mantiene", aclaró. "Es una matrícula, y bien cara".

El senador colorado llamó la atención sobre la necesidad de discutir un financiamiento permanente para la universidad. "No podemos tener esta discusión y salir a rascar los bolsillos todos los años, cuando sabemos que las economías más fructíferas son las que más invierten en desarrollo e investigación", aclaró. "No es casualidad".

Batlle volvió a apelar a la acción habitual de "rascar" vía reasignación para conseguir más recursos para determinado organismo. Además de proponer un "fondo nacional" que reúna las partidas que para investigación aparecen repartidas hoy entre varias entidades y en donde deben estar involucradas, aseguró, las empresas públicas. Para eso, optó por contar una anécdota.

"Un amigo me decía: 'Raúl, en el Uruguay no hay grandes fortunas, hay grandes empresas públicas', dijo. "Si hiciéramos la Forbes uruguaya estarian Ancap, UTE y demás, y recién después aparecerían algunas familias con fortunas". En su visión, parece obvio que tiene que existir un trabajo en conjunto que pueda integrar a las empresas estatales en roles de investigación y desarrollo.

El senador nacionalista Jorge Gandini tiene al respecto "dos o tres" fórmulas que, a su juicio, resolverán la compensación de los fondos que perdería la Universidad de la República por la derogación del adicional. En diálogo con El Observador, explicó que será con la misma gradualidad con la que esa casa de estudios dejará de percibir el tributo.

El legislador recordó que se trata de fondos que la universidad destina a obras, cuya previsión por tanto requiere seguridad. Las alternativas, señaló Gandini, serán presentadas en breve ante la bancada del Partido Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas.

El senador adelantó que estudia además la financiación de otros programas para los que la Udelar había solicitado recursos que no fueron previstos por el Poder Ejecutivo. Principalmente en lo relativo a a la extensión de educación terciaria en el interior y que, recordó, está en línea con la visión del Partido Nacional del desarrollo integral del país. Lo que Gandini se propone financiar es la provisión de docentes y nuevas carreras con la posibilidad de que parte de las que se cursan habitualmente en Montevideo sean dictadas fuera de la capital. Eso posibilitaría, dijo, facilitar al arraigo de los jóvenes y evitar que deban trasladarse para poder seguir estudiendo. "No cuesta tanta plata", adelantó.