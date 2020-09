Elon Musk registró la mayor pérdida de riqueza en un día tras el desplome de Tesla

El patrimonio neto de Elon Musk se desplomó en US$ 16.300 millones este martes, la mayor pérdida en un solo día en la historia del Índice de multimillonarios de Bloomberg, mientras la caída en bolsa de Tesla Inc. continuaba.

El fabricante de automóviles eléctricos perdió un 21% en la negociación de Nueva York, la mayor caída jamás registrada, ante la noticia de una asociación entre los competidores Nikola Corp. y General Motors Co., profundizando una ola de ventas que comenzó la semana pasada después de ser rechazada para su inclusión en el índice S&P 500.

Las personas más ricas del mundo han sufrido cambios bruscos en su patrimonio neto últimamente a medida que los operadores minoristas aceleran la compra y venta de acciones. Jeff Bezos, de Amazon.com Inc., perdió US$ 7.900 millones el martes, mientras que Zhong Shanshan sumó más de US$ 30.000 millones a su fortuna, lo que lo convirtió en la tercera persona más rica de China, después de que las acciones de la compañía de agua embotellada que fundó se dispararan tras una oferta pública inicial.

Las acciones de Nongfu Spring Co., cuyas botellas de tapón rojo se venden en China en todas partes, desde puestos de bocadillos familiares hasta hoteles de alta gama, se dispararon un 54% en su debut en Hong Kong, lo que elevó la fortuna de Zhong a US$ 50.900 millones. Después de abrir a la baja, la acción subía un 3,5% a las 10:38 am, hora local de este miércoles.

La pérdida de Musk y la ganancia de Zhong son los mayores movimientos en la historia del índice de Bloomberg, sin incluir cambios al patrimonio neto por divorcio, redistribución y herencias. La caída de Musk habría sido aún mayor si no hubiera recibido su tercer tramo de opciones el martes, actualmente con un valor de US$ 2.200 millones, que está vinculado a su paquete de compensación.

Musk, cuya fortuna ahora vale US$ 82.300 millones, quedó por detrás de Bernard Arnault para ocupar el quinto puesto en la lista de las personas más ricas del mundo. El líder ejecutivo de Tesla fue brevemente miembro del exclusivo club de centimilmillonarios el mes pasado, gracias a un impresionante paquete de compensación y un alza de casi el 500% en las acciones de Tesla desde enero hasta finales de agosto.

Diario Financiero-RIPE