Emma Stone se casó en secreto con el cómico Dave McCary

La actriz y ganadora del Oscar por La La Land y el guionista de Saturday Night se casaron en Nueva York. Aunque ninguno de los dos confirmó su estado civil, se los vio pasear con sus alianzas y el portal Page Six confirmó que efectivamente contrajeron matrimonio a través de una fuente cercana de la pareja.

Oh also - Emma Stone and Dave McCary have been spotted wearing matching gold bands on their ring fingers (making us believe they already got married) as they took a walk in Los Angeles 🥰 pic.twitter.com/ejpNzrSwNO