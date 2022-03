Empresarios dicen que el país “está paralizado” por el referéndum y reclaman que el gobierno “acelere a fondo” en reformas estructurales

La Confederación de Cámara Empresariales (CCE), se reunió este lunes para abordar la situación internacional hoy marcada por la guerra entre Rusia y Ucrania y su efecto en el sector empresarial, así como el grado de avance de distintas reformas estructurales en el país.

En la gremial se considera que el gobierno “no ha tomado medidas” en esa dirección y que el país “está detenido” a la espera de lo que pase con el resultado del referéndum que promueve la derogación de 135 artículos de ley de Urgente Consideración, afirmó luego del encuentro el presidente de la CCE, Juan Martínez Escrich.

“Un punto que tratamos es que el gobierno más allá de lo que pase el 27 de marzo tiene que poner el acelerador a fondo y seguir generando instancias de reformas, de planteos y acciones. El país no puede estar detenido”, dijo el empresario que fue el vocero del encuentro.

A modo de ejemplo, mencionó que hay temas como la reforma educativa que sigue pendiente, al igual que la reforma de la seguridad social que quedó “estancada”. También puso en la lista la reforma del mercado de los combustibles. La CCE había planteado eliminar el monopolio de venta y liberalizar la importación. Además, Martínez Escrich mencionó la concreción de tratados de libre comercio y la baja de aranceles para exportaciones, planes de infraestructura en obra pública, y temas relacionados con la reforma del Estado.

“Son temas que tenemos que atacar y no estar paralizados. Por lo tanto esperamos un rápido accionar del gobierno. Viene el 27, pero el país no puede detenerse. Hay cosas que se han ido frenando a la expectativa de lo que pase. El país tiene que avanzar y no puede darse el lujo de pasarse meses esperando”, insistió Martínez Escrich a la salida del encuentro.

Confederación de Cámaras Empresariales

LA CCE presentó en 2019 un documento con varias propuestas a implementar desde el gobierno -que ahora prevé actualizar-, y que desde su punto de vista contribuyen a mejorar el ambiente de negocios, y aumentar la inversión, la productividad y el empleo. En esa lista hay cuestiones de política macroeconómica, funcionamiento del Estado, empresas públicas, política tributaria, relaciones laborales, educación, infraestructura e inserción internacional, entre otros.

“Dólar planchado”

El empresario también se refirió al precio de dólar que dijo “está planchado” y “afecta a toda la economía”. “Es relevante ajustarlo”, apuntó el ex presidente de la Cámara de Turismo. Añadió que las autoridades del equipo económico tienen “el gran desafío” en los próximos meses de “hacer crecer el tipo de cambio” para ganar competitividad a nivel regional, “sin que aumente la inflación para que no pegue en los bolsillos”.

Martínez Escrich dijo que hay sectores de la economía que están teniendo resultados favorables con crecimiento de sus exportaciones, pese a la incertidumbre global generada por la guerra. En la lista mencionó a tecnologías de la información, y a sectores vinculados al agro y la industria frigorífica que hoy se beneficia de “precios altos”.

En el otro extremo puso actividades como el supermercadismo y otras ramas del comercio, principalmente del litoral, que comienzan a verse nuevamente afectadas por la diferencia cambiaria con Argentina y la reapertura de fronteras.

Aquí un punto que preocupa es el informalismo y el ingreso de productos de contrabando por el abaratamiento de los países limítrofes. Por último, el titular de la CCE descartó que el resultado del referéndum pueda incidir en el clima de inversión del país.

La CCE reúne a 27 cámaras importantes del país (entre ellas la Cámara de Industrias, la Asociación Rural del Uruguay, la Asociación de Bancos, la Cámara de la Construcción), exceptuando la Cámara de Comercio. La entidad analiza y hace propuestas de mejora de los temas comunes de los distintos sectores de la economía nacional, con una visión de mediano y plazo, en relación con el gobierno y otras entidades y gremios.